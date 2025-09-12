salgótarjánkarancs-kilátókilátóbaleset
Lezuhant a Karancs-kilátóból és meghalt egy fiatal férfi

admin Vaskor Máté
2025. 09. 12. 17:09

Tragédia történt a salgótarjáni Karancs-kilátónál csütörtökön délután, írja a nool.hu.

A 729 méter magas Karancs-hegy tetején található 25 méteres kilátóból egy személy lezuhant és életét vesztette.

A Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a salgótarjáni hivatásos tűzoltók és a HELP Önkéntes Tűzoltó és Különleges Mentőegyesület önkéntes tűzoltói terepjáró képességű járművekkel juttatták fel a hegytetőre a mentőszolgálat munkatársait és biztosították a helyszínt.

Az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya azt közölte,

a helyszínen bajtársaink egy 20 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

Verebélyiné Illés Beáta, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott sajtóreferense a lappal közölte: az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Ez azt jelenti, hogy az idegenkezűség nyomait a rendőrség kizárta.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

