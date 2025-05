Megfosztották a mandátumától a korábbi fideszes józsefvárosi képviselőt, aki kibelezve adta át az önkormányzati lakását

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú, jogerős döntésében a mai napon helybenhagyta azt az elsőfokú ítéletet, miszerint Dr. Kecskeméti László, a Fidesz-KDNP józsefvárosi önkormányzati képviselője méltatlanná vált képviselői tisztségére. A bíróság megállapította, hogy Kecskeméti László neki felróhatóan nem tett eleget a jogerős bírósági ítéletben foglalt kötelezettségének, amikor az általa jogcím nélkül használt önkormányzati lakást nem hagyta el.

– írja a Józsefváros.hu. Kecskeméti ügyéről mi is írtunk korábban, ő volt az a fideszes képviselő, aki kibelezve adta át az önkormányzati lakását, amiből eleve nehezen költözött ki.

Az eljárás előzménye, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete 2024 novemberében megszüntette Kecskeméti László mandátumát, miután a képviselő nem hajtotta végre a bíróság által elrendelt kötelezettségét az általa lakott önkormányzati lakás kiürítésére. A képviselő a döntés ellen fellebbezett, azonban a másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, megerősítve a méltatlanság megállapítását. A jogerős döntést követően a törvény alapján Kecskeméti László mandátuma a holnapi nappal megszűnik, és a Helyi Választási Bizottság időközi választást ír ki az érintett választókerületben. A döntés részleteiről és az időközi választás menetrendjéről az önkormányzat hivatalos csatornáin keresztül tájékoztatjuk a lakosságot.

– tették hozzá.

Sátly Balázs alpolgármester akkor videóban mutatta meg a lakás állapotát. Szavai szerint Kecskeméti nemcsak az ajtókat, hanem az ajtófélfákat is vitte, a konnektorokat, kapcsolókat, konyhaszekrényt.

A képviselő úr biztos azért vitte el ezeket a dolgokat, mert azt hitte, hogy az övé. De ez nem így van. Amikor Kecskeméti úr ide beköltözött, akkor teljes mértékben beköltözhető állapotban volt, és ezt így is kellett volna visszaadnia

– mondta az alpolgármester, aki arra kérte Kecskeméti Lászlót, hogy hozza vissza az ajtófélfákat, konnektorokat, kapcsolókat és a konyhaszekrényt is, és állítsa vissza lakható állapotúvá az ingatlant, hogy más is be tudjon költözni, különben kénytelenek lesznek beperelni.

Kecskeméti később a Fideszből is kilépett.