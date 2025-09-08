Ha több pénzt akarnak, mondják meg, kiket kéne kirúgni, üzente Demeter Szilárd a múzeumi dolgozóknak

Egy évvel ezelőtt is világossá tettem, hogy ha a gyors megoldást, vagyis a második utat választjuk, akkor viszont mondják meg ők, kiket rúgjak ki

– írta Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának (MNMKK) elnöke a Facebookon a hétfő délelőtti üzemi gyűlésre reagálva, amelyet a múzeum dolgozói tartottak a Múzeumkertben.

Demeter a Telex által idézett posztjában felvázolta az első utat is, vagyis azt, hogy a gyors kirúgások helyett minek kéne teljesülnie a múzeumi dolgozók bérének emeléséhez. „Vagy a fenntartó minisztérium ad erre többletforrást kifejezetten a személyi sorra, majd úgy alakul a költségvetési törvény, hogy ez a többlet beépül a mindenkori bázisköltségvetésbe, vagy pedig kevesebbeknek adunk többet, magyarán elbocsátunk munkavállalókat” – írta.

Az elnök szerint a múzeumi dolgozók bérezése olyan gyalázatos, hogy azon „az államháztartási törvény szigorú és szükségszerű megkötései miatt” csak főállású munkavállalók tömeges elbocsátásával lehetne megoldani.

Mintegy egyórás üzemi gyűlést tartottak hétfő délelőtt a Magyar Nemzeti Múzeum dolgozói a Múzeumkertben, mert elégedetlenek az MNMKK fejlesztési stratégiájával, amiben bérrendezést ígértek nekik.

Kuti Klára, az MNM üzemi tanácsának elnöke a múzeumi dolgozók elmaradt bérrendezéséről beszélt. Egy évvel ezelőtt annyit kértek, hogy legalább a szociális segélyre költhető keretösszeget emeljék meg, a munkáltató egy éve kéri a munkavállalók türelmét, de azóta sincs rendje a szociális segély benyújtásának és aláírásának.