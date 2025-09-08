Az ötödik fejét ért szúrás után arra kérte a négy kisgyermekét egy anya, hogy meneküljenek ki az ablakon – soha nem szabadulhat a gyilkosa

Élete végéig rács mögött maradhat az a jászladányi férfi, aki 2022 december végén halálra szurkálta a négygyermekes volt élettársát, mert a nő nem akart kibékülni vele. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy az ítélőtábla hagyja helyben a férfi tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetését.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi a börtönből való szabadulása után felkereste volt párját, hogy folytassák a korábban megszakadt élettársi kapcsolatukat. A többgyermekes anya nem akart kibékülni a férfivel az erőszakos természete miatt. A férfi ezt nem tudta elfogadni, ezért többször is megfenyegette a nőt.

Az ominózus este a férfi kétszer is megjelent a nő jászladányi házánál, és arra kérte, hogy engedje be, a nő azonban távozásra szólította fel a férfit, mert attól félt, hogy bántani fogja. A férfi dühös lett emiatt, és azzal fenyegette a nőt, hogy lemészárolja a családjával együtt, majd benyomta a konyhába nyíló ablakot, és azon keresztül bemászott a házba. A férfi bement a nő szobájába, és ököllel úgy arcon ütötte, hogy az az ágyra zuhant.

Ezután a férfi elővett a zsebéből egy kést, mellyel ötször olyan erővel megszúrta a nő arcát és fejét, hogy a kés pengéje elhajlott. Ekkor a nő a kezével védekezni próbált, és arra kérte a házban tartózkodó kiskorú gyermekeit, hogy az ablakon keresztül meneküljenek ki a házból. A gyerekek kimásztak az ablakon, majd az édesanyjuk közelben lakó testvéréhez rohantak segítséget kérni.

Ezalatt a férfi kiment a konyhába, majd egy nagyobb késsel visszament a szobába, és mindkét oldalon nyakon szúrta vele a nőt, aki ezután a helyszínen meghalt. A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében és felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés bűntettében is bűnösnek kimondott férfi és védője elsősorban az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése, másodsorban felmentésért, illetve eltérő jogi minősítés megállapításáért és enyhítésért fellebbezett. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.