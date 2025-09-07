fideszkötcsekötcsei piknik 2025magyar péter
A következő élő közvetítés része Kötcsén rúgja be a politikai évadot a két legnagyobb magyar párt

Orbán 2008-ban: Nem az a lényeg, hogy Magyarországon ki a nagyobb Nyugat- vagy Oroszország-barát

Varga Jennifer / 24.hu
Illusztráció: Kötcsei piknik 2024.
admin D. Kovács Ildikó
2025. 09. 07. 09:06
Varga Jennifer / 24.hu
Illusztráció: Kötcsei piknik 2024.

A címben szereplő mondat az ötödik Polgári Pikniken hangzott el a mostani miniszterelnök, akkori ellenzéki vezér szájából, aki a Somogyi Hírlapnak az Arcanumra feltöltött cikke szerint egy kéthetes amerikai út után utazott el Kötcsére.

A Fidesz elnöke olyan, most is aktuális dolgokról beszélt, hogy szükségesnek tartja az orosz energiát Magyarország számára, de először kell építeni egy olyan vezetéket, amely nem Oroszországból jön, és így csökkenti az oroszoktól való függőséget.

Az már a Népszabadság beszámolójából derül ki, hogy Orbán Viktor rendreutasította a Magyar Nemzetet, mert az egy Gáz címmel megjelentetett vezércikkben „nekirontott az atlantista, »neokon« fideszes külpolitikusoknak, elsősorban Németh Zsoltnak”, illetve Martonyi János akkori külügyminiszternek.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
„Nem fogom arrébb rakni a házunkat!” – két méter híján végtelen szabadság a rejtett dunakeszi vízi faluban
Ma este teljes holdfogyatkozás lesz: mutatjuk, mikor és hogyan lehet megfigyelni
Felföldi József Orbán Ráhelnek: Sajnálom apádat. Egy felelős nő ilyenkor nem a menekülést választja
Kiderült, mikor beszél Orbán Viktor Kötcsén
„Nem fogom arrébb rakni a házunkat!” – két méter híján végtelen szabadság a rejtett dunakeszi vízi faluban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik