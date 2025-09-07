Orbán 2008-ban: Nem az a lényeg, hogy Magyarországon ki a nagyobb Nyugat- vagy Oroszország-barát

A címben szereplő mondat az ötödik Polgári Pikniken hangzott el a mostani miniszterelnök, akkori ellenzéki vezér szájából, aki a Somogyi Hírlapnak az Arcanumra feltöltött cikke szerint egy kéthetes amerikai út után utazott el Kötcsére.

A Fidesz elnöke olyan, most is aktuális dolgokról beszélt, hogy szükségesnek tartja az orosz energiát Magyarország számára, de először kell építeni egy olyan vezetéket, amely nem Oroszországból jön, és így csökkenti az oroszoktól való függőséget.

Az már a Népszabadság beszámolójából derül ki, hogy Orbán Viktor rendreutasította a Magyar Nemzetet, mert az egy Gáz címmel megjelentetett vezércikkben „nekirontott az atlantista, »neokon« fideszes külpolitikusoknak, elsősorban Németh Zsoltnak”, illetve Martonyi János akkori külügyminiszternek.