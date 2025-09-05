Magyar Péter Orbán Viktort is várja egy őszinte beszélgetésre Kötcsén

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kedden jelentette be, hogy ő is ott lesz Kötcsén vasárnap, és pártrendezvényt tart azon a napon, amikor a fideszes holdudvar a szokásos évi találkozójára gyűlik össze a somogyi faluban. Orbán Viktor miniszterelnök ezután közölte, hogy fel kell készülni a Tisza irányából érkező fizikai erőszakra, mire Magyar elmondta, hogy békés rendezvényre készülnek, ahol a párt több új arca is bemutatkozik.

Péntek délelőtt Magyar arról posztolt, hogy az Antall-család kötcsei kúriájából gyalogol el a nyilvános rendezvényükre.

Az lenne a legtisztább, ha Orbán Viktor pedig Gyurcsány Ferenc kötcsei házából menne át 100 TEK-essel a kordonok és luxusautók mögötti zártkörű rendezvényére

– írta Magyar, aki a gyűlésükön Orbánt is szívesen látja. „Ha a miniszterelnök végre összeszedi a bátorságát és kibújna Schmidt Mária és a kommandósok háta mögül, akkor őt is szívesen látjuk egy őszinte beszélgetésre. Vasárnap kiderül, hogy mennyire fél a török szultán a kiskakastól.”

Orbánék az új helyzetre reagálva, az évtizedes hagyományokkal szakítva egész napos élő közvetítést ígérnek a piknikről, de hogy ez pontosan mit takar, egyelőre nem világos.