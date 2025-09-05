kötcsei piknikorbán viktormagyar péter
Belföld

Magyar Péter Orbán Viktort is várja egy őszinte beszélgetésre Kötcsén

Farkas Norbert / 24.hu
admin Papp Atilla
2025. 09. 05. 08:54
Farkas Norbert / 24.hu

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kedden jelentette be, hogy ő is ott lesz Kötcsén vasárnap, és pártrendezvényt tart azon a napon, amikor a fideszes holdudvar a szokásos évi találkozójára gyűlik össze a somogyi faluban. Orbán Viktor miniszterelnök ezután közölte, hogy fel kell készülni a Tisza irányából érkező fizikai erőszakra, mire Magyar elmondta, hogy békés rendezvényre készülnek, ahol a párt több új arca is bemutatkozik.

Péntek délelőtt Magyar arról posztolt, hogy az Antall-család kötcsei kúriájából gyalogol el a nyilvános rendezvényükre.

Az lenne a legtisztább, ha Orbán Viktor pedig Gyurcsány Ferenc kötcsei házából menne át 100 TEK-essel a kordonok és luxusautók mögötti zártkörű rendezvényére

írta Magyar, aki a gyűlésükön Orbánt is szívesen látja. „Ha a miniszterelnök végre összeszedi a bátorságát és kibújna Schmidt Mária és a kommandósok háta mögül, akkor őt is szívesen látjuk egy őszinte beszélgetésre. Vasárnap kiderül, hogy mennyire fél a török szultán a kiskakastól.”

Orbánék az új helyzetre reagálva, az évtizedes hagyományokkal szakítva egész napos élő közvetítést ígérnek a piknikről, de hogy ez pontosan mit takar, egyelőre nem világos.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bába Iván: Szijjártó pekingi útja jelzi a választás tétjét
Öt dologra sosem költene a 24 éves lány, aki már milliókat spórolt így
Megöltek egy idős nőt Budapesten, a fia késelhette meg őt
Bakács Tibor Szőke Andrásról: Őt tartom a fő csicskának az értelmiségieken belül, nem Dopemant
Hadházy Ákos: Elkészült a Hatvanpuszta melletti golfklub felújítása, az étterem szőnyege 40 millió volt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik