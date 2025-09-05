budapestbalesethármas karambol
Hármas karambol a Váci úton, mentő a helyszínen

admin Kassai Zsigmond
2025. 09. 05. 09:00

Összeütközött három személygépkocsi a Váci úton, a Babér utca közelében, Budapest XIII. kerületében – közölte pénteken reggel a katasztrófavédelem. A műszaki mentésre a főváros hivatásos tűzoltói érkeztek ki.

A mentőszolgálat szintén a helyszínen dolgozik, ami arra enged következtetni, hogy sérültje is van a balesetnek, ám erről további részleteket nem közöltek. 

A BKK közúti információs szolgáltatása reggel hét előtt adott ki jelzést balesetre, a környéken, ami visszavonásig érvényben marad. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani.

