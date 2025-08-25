Az utolsó pillanatban módosították az Otthon Start több fontos elemét

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón jelentette be, hogy még hétfőn este megjelenik az a rendelet, amely az eddigi családtámogatási rendszer árkorlátjai és az új kedvezményes hitel között teremt egységet. Az átjárhatóságot biztosítják az Otthon Start hitelprogram, a falusi CSOK és a CSOK plusz program között, így a hitelek kiválthatókká válnak. Ha valaki tehát Otthon Start programmal indul el, később átválthatja CSOK Pluszra a hitelét, vagy kiegészítheti azt a CSOK Plusszal – árulta el a részletszabályozás módosításáról a miniszter.
A Bankmonitor összeszedte az időközben megjelent rendeletbe foglalt legfontosabb módosításokat. Eszerint:
- Egy személy a korábbiaktól eltérően akkor sem igényelhet Otthon Start hitelt, ha egy másik személy Otthon Start hitelében adóstársként szerepel.
- A módosítás alapján a kölcsönügyletbe társigénylőként az igénylő házastársa és/vagy szülője kerülhet be. Ha házaspár venné fel a hitelt, akkor mindkét fél szülője bekerülhet a hitelügyletbe. Ez alapján például az igénylő testvére már nem lehet adóstárs
- A módosítás alapján az Otthon Start Program kihasználható más lakástámogatásokkal együtt, vagyis a CSOK Plusz, Falusi CSOK is összekombinálható lesz az új támogatással. Falusi CSOK esetében az sem probléma, ha a házastárs, élettárs szerez résztulajdont a célingatlanban.
- Házaspárok igénylése esetén továbbra is elegendő az első tulajdonszerzésre, illetve a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket az egyik félnek teljesítenie. Ha pedig a szülő kerülne be a hitelügyletbe adóstársként, akkor a szülőnek nem kell teljesítenie feltétlenül az első lakásszerzésre, TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket.
- A szülő abban az esetben sem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban, ha Ő adóstársként bekerül a kölcsönügyletbe.
- Osztatlan közös ingatlanban is lehet önállóan forgalomképes részt vásárolni, noha a jogszabály eredetileg teljesen tiltotta a résztulajdon megszerzését
- Az a résztulajdon vásárlás elfogadható a támogatás szempontjából, amelyben a vevő egy több lakásból álló osztatlan közös ingatlanban megszerez egy önállóan forgalomképes lakást.
- A kamattámogatás mértékét is módosította az új rendelet, ugyanis az nem haladhatja meg a bank által a kölcsönre ténylegesen megállapított teljes kamat mértékét.