A miniszterelnök feleségének az unokaöccse is szépen keres az ingatlanbizniszből

Lévai Anikónak, a miniszterelnök felelésgének egyik unokaöccse, Szeghalmi Márk Ádám félmilliárdos osztalékot tudott kivenni az egyik ingatlanos cégéből, írja a hvg.hu.

A 41 éves Szeghalmi több ingatlanos cégben tulajdonos, pár hónappal ezelőtt azzal került a hírekbe, hogy megszerzett még egy ilyen céget. Lévai szolnoki barátjától – és Simicska Lajos egykori jobbkezétől –, Nyerges Zsolttól vette meg a 300 millió forintos eszközállományú A4B Management Ingatlankezelő Zrt.-t.

Szeghalmi cégei közül 2024-ben az Optima Property Zrt. 649 milliós profitot termelt, amiből ő 567 millió forintot kivett osztalékként az idén. Az üzletember egy cége esetében sem látható, hogy pontosan milyen ingatlanügyletek jövedelmeznek így. Az Optima Property esetében megjelenik egy 1,4 milliárd forintos tétel az egyéb bevételek között, de hogy ez miből adódik, az nem derül ki.