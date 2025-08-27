450 napja nem tesz eleget törvényi kötelezettségének Lázár János korábbi cége, de nem látszik, hogy a NAV fellépne ellene

Legutóbb a 2022-es évre vonatkozóan tett eleget a számviteli törvény szerinti éves beszámoló közzétételi kötelezettségének a nemrég még Lázár János miniszter érdekeltségében álló Divatcsarnok Projekt Zrt. – derül ki a céginformációs szolgálat adataiból.

Ez azt jelenti, hogy az egykori Párisi Nagy Áruház bérbeadásával foglalkozó társaság több mint 450 napja nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jogszabályok alapján már hivatalból törölhette volna az adószámát, valamint kezdeményezhette volna a cég megszűntnek nyilvánítását.

Erre azonban – mint lapunk megtudta – nem került sor.