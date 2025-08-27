napi szummahírösszefoglaló
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025.08.27.

Jonathan Raa / NurPhoto / Getty Images
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 27. 21:03
Jonathan Raa / NurPhoto / Getty Images

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Otthagyná a sereget a toborzókampány arca, mert nem ért egyet a Honvédelmi Minisztérium vezetésével
Azonnali hatállyal menesztették az SAP Hungary vezetőjét
A miniszterelnök feleségének az unokaöccse is szépen keres az ingatlanbizniszből
Hernádi Zsolt: ha a Barátság vezeték leáll, valószínűleg soha nem fog újraindulni
Szijjártó: Legalább öt napra leáll az olajszállítás Magyarország és Szlovákia irányába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik