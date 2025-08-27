- Hernádi Zsolt: ha a Barátság vezeték leáll, valószínűleg soha nem fog újraindulni
- Hadházy levideózta, ahogy besétál Hatvanpusztára
- Nézőpont: Nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között
- Frontálisan karambolozott egy busz és egy álcázott BMW a Mátrában, nyolcan megsérültek, köztük egy gyerek
- Szijjártó: Holnaptól újraindul a szállítás a Barátság kőolajvezetéken
- Magyarország pert indított az Ukrajnának fizetett uniós támogatások miatt
- A kormánypárti szerző megerősítette, hogy érkezik Az áruló című könyv Magyar Péterről
- Medián: Kétharmad a népre bízná az elnökválasztást
- KSH: 700 ezer forint felett volt júniusban a bruttó átlagkereset
A nap legfontosabb hírei – 2025.08.27.
Jonathan Raa / NurPhoto / Getty Images
