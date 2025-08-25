újdörögdi balesetnyomozáslegfőbb ügyészség
Még nem készült el az összes szakvélemény az újdörögdi gránátbaleset ügyében

2025. 08. 25. 11:14
Az újdörögdi gránátrobbanás fejleményeiről kérdezte a legfőbb ügyész Kanász-Nagy Máté, az LMP parlamenti képviselője.

Már öt hónapja annak, hogy éles kézigránáttal végrehajtott dobógyakorlat során felrobbant a gránát a feladatot végrehajtó kormánytisztviselő kezében a Magyar Honvédség újdörögdi gyakorlóterén. A 29 éves nő, aki korábban a Miniszterelnökségen dolgozott, súlyos sérüléseket szenvedett, többek között elveszítette mindkét kezét.

A honvédség belső vizsgálata korábban megállapította, hogy a gyakorlótéren használt gránátszériában nem volt hiba, de a nyomozás a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen továbbra is zajlik.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész tájékoztatása szerint az ügyészség széleskörű bizonyítást folytat, ennek keretében több szakterületet érintően igazságügyi szakértőket rendelt ki. A szakvélemények egy része ugyan már elkészült, de az eljárás további menetét csak valamennyi szakvélemény előterjesztését követően lehet meghatározni. A legfőbb ügyész arról nem írt, hogy ez mikorra várható.

