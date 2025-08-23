Kulturális államtitkár: A fellépők tudatos uszítása miatt van a mocskosfideszezés a koncerteken

A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára szerint nem a Fidesszel szembeni kritika, hogy az elmúlt hónapokban a fesztiválokon, koncerten rendszeresen felhangzik a „mocskos Fidesz” kórus.

Egyes fellépők részéről tudatos, a párttal szembeni politikai uszítás történik, ami provokátorokkal megtámogatva idézi elő a sajtó által aztán felerősített hangulatot

– állította Varga-Bajusz Veronika az Indexnek adott interjújában.

Az államtitkár fejtegetése szerint nem azzal van probléma, ha egy művész világképet, értékrendet vagy ideológiai nézeteket fogalmaz meg.

Azonban amikor ez már nem egyszerű vélemény, hanem határátlépés, ami túlmutat a művészi szabadságon, akkor már szükséges felelősségét vállalni, és a politikai válaszreakciók esetében nem lehet a művészi szabadság és a magánvélemény mögé bújni

– mondta a politikus. Varga-Bajusz Veronika azt is állította, hogy államtitkárként folyamatosan beszélget a fiatalokkal, olykor vitatkozunk, és meghallgatja őket. Ezekből a beszélgetésekből születhetnek olyan intézkedések, mint a 25 év alattiak szja-mentessége vagy a fix 3 százalékos lakáshitelprogram.