Azonnali hatállyal kivonta az ellenőrzött BKV-buszok 22 százalékát a forgalomból a kormányhivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést tartott négy BKV-telephelyen, mert az utóbbi napokban több BKV autóbusz is kigyulladt – veszélyeztetve ezzel az utasok életét és biztonságát. A vizsgált járművek vonatkozásában komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény. A kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok

22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból,

a járművek 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték,

továbbá a járművek 28 százalékánál rendeltek el azonnali javítást.

Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban

– írta közleményében a kormányhivatal, de azt nem árulták el, hogy pontosan hány buszt ellenőriztek. Rákérdeztünk, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az akár tűzveszély kialakulásához vezető olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota. A vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára (ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák) és a kötelező tartozékok (kitámasztó ékek, porral oltó eszközök) hiányára, illetve lejárt érvényességére is rámutattak.

Írtunk kérdéseket a BKK-nak is, hogy mekkora hatással lehet a járműkivonás a kapacitásaikra, lehetnek-e emiatt járatkimaradások, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.