bkkbudapest főváros kormányhivatalaműszaki vizsgálatjármű kivonás
Belföld

Azonnali hatállyal kivonta az ellenőrzött BKV-buszok 22 százalékát a forgalomból a kormányhivatal

Farkas Norbert / 24.hu
24.hu
2025. 08. 21. 09:48
Farkas Norbert / 24.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést tartott négy BKV-telephelyen, mert az utóbbi napokban több BKV autóbusz is kigyulladt – veszélyeztetve ezzel az utasok életét és biztonságát. A vizsgált járművek vonatkozásában komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény. A kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok

  • 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból,
  • a járművek 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték,
  • továbbá a járművek 28 százalékánál rendeltek el azonnali javítást.

Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban

– írta közleményében a kormányhivatal, de azt nem árulták el, hogy pontosan hány buszt ellenőriztek. Rákérdeztünk, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az akár tűzveszély kialakulásához vezető olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota. A vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára (ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák) és a kötelező tartozékok (kitámasztó ékek, porral oltó eszközök) hiányára, illetve lejárt érvényességére is rámutattak.

Írtunk kérdéseket a BKK-nak is, hogy mekkora hatással lehet a járműkivonás a kapacitásaikra, lehetnek-e emiatt járatkimaradások, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy amerikai elektronikai gyárat bombáztak le az oroszok Munkácsnál
Ismét a vonatozáson és Mészáros Lőrincen poénkodott Geszti Péter
II. kerületi kávézóba ugrott be Kylie Jenner és Timothée Chalamet
Azeri szőnyegektől a folk divaton át a mesélő ékszerekig - Ilyen volt az idei Mesterségek Ünnepe
Ha egy vendégmunkás magyar állampolgárnak ad életet, de épp nem dolgozik, azonnal jön a kitoloncolás
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik