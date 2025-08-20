Büntetőeljárást indított a rendőrség Hadházy hatvanpusztai balesete miatt

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség Hadházy Ákos hatvanpusztai balesetének körülményeit – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a Népszava.

A független országgyűlési képviselő kedden arról számolt be: az Orbán Viktor édesapja tulajdonában álló birtok közelében oldalról beléjük hajtottak egy Suzukival. A politikus azt gyanította, hogy fel akarták borítani, ám a másik autó borult fel. A Suzuki sofőrjét a mentők vitték el, de nem sérült meg súlyosan. Hadházy többször rákérdezett a férfinál, aki elmondása szerint a birtok biztonsági őre volt, hogy miért tette ezt, de választ nem kapott. A politikus szerint két autó is követte, egy hátulról próbálta leszorítani, egy Suzuki pedig szembe jött vele, és megpróbálta lezárni az útját, de mivel nem sikerült, megfordult, és próbálta oldalról leszorítani.

A rendőrség közlése szerint a kedden 16 óra után a Hatvanpusztára vezető bekötőúton történt közlekedési balesetről a segélyhívón keresztül érkezett bejelentés. Arra azonban nem tértek ki a Népszava kérdésére, hogy milyen bűncselekmény gyanújával indult nyomozás, és történt-e már gyanúsítotti kihallgatás. Hadházy a 444-nek azt mondta: közúti veszélyeztetés miatt folyik az eljárás, és mivel az már elindult, ő nem tett feljelentést, de részletes tanúvallomást igen.

Korábban Hatvanpuszta közelében Hadházy Ákos autójának kerekeit szúrták ki, emiatt is büntetőeljárás indult.