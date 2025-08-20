hadházy ákoshatvanpuszta
Belföld

Büntetőeljárást indított a rendőrség Hadházy hatvanpusztai balesete miatt

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 08. 20. 15:18
Szajki Bálint / 24.hu

Büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség Hadházy Ákos hatvanpusztai balesetének körülményeit – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján a Népszava.

A független országgyűlési képviselő kedden arról számolt be: az Orbán Viktor édesapja tulajdonában álló birtok közelében oldalról beléjük hajtottak egy Suzukival. A politikus azt gyanította, hogy fel akarták borítani, ám a másik autó borult fel. A Suzuki sofőrjét a mentők vitték el, de nem sérült meg súlyosan. Hadházy többször rákérdezett a férfinál, aki elmondása szerint a birtok biztonsági őre volt, hogy miért tette ezt, de választ nem kapott. A politikus szerint két autó is követte, egy hátulról próbálta leszorítani, egy Suzuki pedig szembe jött vele, és megpróbálta lezárni az útját, de mivel nem sikerült, megfordult, és próbálta oldalról leszorítani.

A rendőrség közlése szerint a kedden 16 óra után a Hatvanpusztára vezető bekötőúton történt közlekedési balesetről a segélyhívón keresztül érkezett bejelentés. Arra azonban nem tértek ki a Népszava kérdésére, hogy milyen bűncselekmény gyanújával indult nyomozás, és történt-e már gyanúsítotti kihallgatás. Hadházy a 444-nek azt mondta: közúti veszélyeztetés miatt folyik az eljárás, és mivel az már elindult, ő nem tett feljelentést, de részletes tanúvallomást igen.

Korábban Hatvanpuszta közelében Hadházy Ákos autójának kerekeit szúrták ki, emiatt is büntetőeljárás indult.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Donald Tusk kikelt az ötlet ellen, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij csúcs
Azon verekedett össze két turista, hogy meddig maradjanak a Balatonnál
Csak az a második félidő ne lett volna – képeken a Ferencváros BL-veresége
„További sok sikert!” – Fejes Tamás közös fotót posztolt Erős Antónia zenész fiával
Sebő Ferenc: Nincs népművészet, az csak egy városi duma
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik