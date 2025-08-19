Záporok, zivatarok lehetnek augusztus 20-án este

Augusztus 20-án egészen estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk élénk déli, délnyugati széllel – írja a Hungaromet oldala. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

A nap második felében viszont

nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik fölénk, és kora estétől az ország északnyugati felén már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye.

De éjfélig még összességében kevés helyen fordulhatnak elő azokban a megyékben is, ahol figyelmeztetés van érvényben zivatarra. Az esetleges zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés (~40-60 km/h) is kísérheti.

Íme a figyelmeztetés térképen:

Az előrejelzések szerint csütörtökön és pénteken sok eső várható, és a hőmérséklet is csökken majd. Pénteken már csak 24 fok lesz a legmagasabb nappali hőmérséklet.