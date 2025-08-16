Tűz volt Rákosrendezőnél

Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd teljesen el is oltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében, ahol kigyulladt a száraz aljnövényzet – számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye alapján az MTI.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy öt hektáron égett az aljnövényzet. A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Az utómunkálatok jelenleg is zajlanak.

Csütörtökön egy felsővezeték-szakadás okozott hasonló tüzet.