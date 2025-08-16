rákosrendezőtűz
Belföld

Tűz volt Rákosrendezőnél

Máthé Zoltán / MTI
24.hu
2025. 08. 16. 15:21
Máthé Zoltán / MTI
Mintegy öt hektárnyi területen pusztítottak a lángok.

Megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd teljesen el is oltották a lángokat Budapest XIV. és XV. kerületének határán, az M3-as autópálya bevezető szakasza mellett, a Szuglói körvasútsor közelében, ahol kigyulladt a száraz aljnövényzet – számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye alapján az MTI.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy öt hektáron égett az aljnövényzet. A fővárosi hivatásos és a zuglói önkéntes tűzoltók két vízszállító jármű segítségével, hat vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. Az utómunkálatok jelenleg is zajlanak.

Csütörtökön egy felsővezeték-szakadás okozott hasonló tüzet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Trump-Putyin csúcs: közös nyilatkozatban reagáltak az európai vezetők
„Egyértelmű, hogy ez leszámolás” – mindenképp kirúgnak 29 dolgozót az Operaházból
Melania Trump levelét adta át az amerikai elnök Putyinnak, ez állt benne
Trump–Putyin találkozó: megkérdezték Putyint, mikor hagyja abba a civilek meggyilkolását
Trump-Putyin csúcs: közös nyilatkozatban reagáltak az európai vezetők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik