MÁV: műszaki hiba miatt pótlóbuszok szállítják az Intercity utasait a pécsi vonalon

admin Rugli Tamás
2025. 08. 16. 16:55

Műszaki hiba miatt változásokra kell számítani a pécsi fővonalon – közölte a Mávinform szombaton a honlapján.

Azt írták, hogy a Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott, a motorvonat elvontatásáig Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között szünetel a vonatforgalom.

A szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekednek, ennek megfelelően a pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani – olvasható a tájékoztatásban.

