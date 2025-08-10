gáspár győzősikkasztásbíróságkúria
Index: újratárgyalják Gáspár Győző sikkasztási ügyét, ismét bíróság elé kell állnia

2025. 08. 10. 13:27
A Kúria szerint eljárási hiba történt Gáspár Győző nyolc évvel ezelőtt megszüntetett büntetőeljárási ügyében, amelyben sikkasztással vádolták az egykori Romantic együttes frontemberét – írja az Index.

A cikk szerint az énekes ismét bíróság elé áll, szeptemberben kezdődik az újratárgyalás.

Mint írják, Gáspár Bea elárulta, hogy a Kúria szerint több eljárási hiba történt az évekkel ezelőtt megszüntetett ügyben.

Nyolc évvel ezelőtt, 2017-ben jelentette fel valaki a házaspárt 50 millió forintos sikkasztás vádjával. Akkor mindenét lefoglalták a családnak: készpénz, autók, arany, és a számláikat is zárolták a bankban. A Blikk szerint az ügyben többek között azzal vádolták férjét, Győzikét, hogy kivett 50 millió forintot az édesapja érdekkörébe tartozó egyik cég számlájáról, ami után nem adózott. Mint később kiderült, a vádak nem állták meg a helyüket, és a büntetőeljárást is megszüntették.

