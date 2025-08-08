Véget ért a hajtóvadászat, megvan a 21 éves fiatal, akit úgy biztatott az apja: „Öld meg fiam! Hadd égjen a rohadék, megérdemli!

Véget ért a hajtóvadászat. Elfogták a rendőrök azt a minősített emberölés kísérletének gyanúja miatt körözött 21 éves fiatalt, aki bő egy héttel ezelőtt lapáttal és ásóval támadt az apjával egy külföldi párra

Július 31-én este egy kunmadarasi utcában apa és fia betörték egy személygépkocsi ablakait, amiben egy férfi és a barátnője ült. A nő félelmében kiszállt a járműből, ekkor az egyik támadó megütötte őt. Az asszony elmenekült, míg a barátja továbbra is az autóban maradt.

Ekkor az apa a férfi megölésére biztatta fiát:

Öld meg fiam!

– kiabálta. A külföldi férfi ekkor tolatni kezdett a kocsijával, hogy el tudja hagyni a helyszínt. Az apa ekkor felszólította a fiát, hogy hozza az autót. A fiú azonnal kocsiba pattant és többször is nekihajtott a megtámadott férfi által vezetett jármű oldalának, ami ettől az út menti árokba, jobb oldalára borult. Az apa felugrott az autó bal oldalára és a kitört ablakon keresztül próbálta megütni a kezében lévő eszközzel a férfit.

Miután apa és fia talpra állították az áldozatuk kocsiját, a fiatalabb támadó kinyitotta az autó ajtaját, majd rugdosni kezdte a sofőrt, és egy öngyújtóval meggyújtotta a jobb oldali ülést. Másodperceken belül az ülés 1-1,5 méteres lánggal égni kezdett. Az apa

Hagyjad, hadd égjen meg a rohadék, megérdemli!

– felkiáltással fiával együtt elmenekült a helyszínről.

A magatehetetlen férfit a helyszínre érkezők emelték ki a járműből. Az előzetes orvosi vélemény szerint a bántalmazott nő könnyű, míg a férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrök augusztus 2-án fogták el és hallgatták ki az apát, a bíróság elrendelte letartóztatását. A fia ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, őt csütörtökön fogták el. A nyomozó hatóság gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vette, majd kezdeményezte letartóztatását.