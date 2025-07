„Menjél, hugyozzál, f…szopó” – videóra vették a Pride után balhét a budai bárban

A Gellért téren található Palack Borbárban incidens történt a másfél héttel ezelőtti Pride után, amiből kifolyólag lehetséges, hogy bírósági ügy lesz az esetből.

A Telex beszámolója szerint röviden a következő történt. Egy nő szerette volna a bár mellékhelyiségét használni, ám ekkor szóváltásba került a pincérekkel. A történetnek innen legalább két értelmezése van: a nő azt állítja, hogy ő fogyasztó vendég volt, és ennek ellenére nem engedték neki használni a WC-t, sőt, trágár szavak kíséretében még le is „buzizták” álláspontja szerint. Utóbbi sértés nem hallható a Telex által közzétett felvételen, az viszont nyilvánvaló, hogy tényleg kialakult egy komoly feszültség a pincérek és a vendég közt, sőt, az is elhangzott, hogy „menjél hugyozni, te fasszopó.” Közösség tagja elleni erőszak miatt feljelentést tett a budai Palack Borbár ellen a nő, aki szerint az egyik pincér ki is ütötte a kezéből a mobilját. Az esetről készült felvétel itt tekinthető meg.

A Palack közleményében ugyanakkor az szerepelt, hogy ők is jogi lépéseket fontolgatnak a nő ellen, mert szerintük valótlanságokat állított a közösségi médiában. A hely üzletvezetője azt mondta, ügyvéddel egyeztetve vizsgálják annak lehetőségét, hogy rágalmazásért feljelentést tegyenek a nő ellen. Annyit tett még hozzá, hogy az eset miatt rengeteg gyűlölet zúdult rájuk, több tucat egycsillagos értékelést kaptak a Google Maps-en. „Jómagam és kollégáim is bármikor nyitottak vagyunk, hogy a hölgytől személyesen is bocsánatot kérjünk a történtekért, de szeretnénk azt is, ha ez az ügy nem veszélyeztetné a munkahelyünk jó hírét, melyet 12 év alatt gondosan építettünk fel.”

A hely vezetője, Polák Dávid a kültéri kamerák felvételeire hivatkozva azt állítja, hogy a nő és a barátai nem náluk fogyasztottak. A bisztró alkalmazottjai azt állítják, hogy a nő kezdte a személyeskedést, provokatívan lépett fel velük szemben. Azt viszont az üzletvezető is elismerte, hogy kollégái trágár kifejezéseket használtak, ugyanakkor a buzizást tagadják.