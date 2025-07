Lázár műtárgybútorokat ment válogatni, a múzeumi dolgozók „beszólós” pólóban fogadták a minisztert

Fekete pólóban fogadták az Iparművészeti Múzeum dolgozói Lázár János építési és közlekedési minisztert, aki azért ment az évek óta a Jászberényi úti átmeneti telephelyén működő intézménybe, hogy személyesen választhassa ki azokat a műtárgy bútorokat, amelyekkel a Miniszterelnökség Karmelita épületének reprezentatív helyiségeinek berendezését kívánja kiegészíteni.

A pólók egy részén az „El a kezekkel a műtárgyakról” lógó szerepelt, más dolgozók „a műtárgy nem használati tárgy” feliratú trikót húzták fel, illetve voltak, akik a sanyarú bérhelyzetükre utaló „mi nem a bérünkért dolgozunk, hanem annak ellenére” pólóban feszítettek.

„Az üzenetek megfogalmazására kivételes alkalmat szolgáltatott, hogy erre épp egy olyan helyzetben kerülhetett sor, amikor közvetlenül a kormányzat tart igényt (horribile dictu: szorul rá) a múzeumi alkalmazottak munkájára. Bár eredeti terveink között ez nem szerepelt, a miniszter úr – némi bizonytalankodást követően – végül vállalkozott rá, hogy rövid látogatása végén személyesen is meghallgassa a jelenlévő múzeumi kollégákat, és megfogalmazott panaszaik jogos voltát maga is kénytelen volt elismerni. A folytatást mi is kíváncsian várjuk” – számolt be a nem mindennapi esetről a KKDSZ Kulturális Szakszervezet.

Ez a történet bizonyítja, hogy már a kormányzat legfelsőbb szintjein is felfigyelhettek Lázár János műtárgyakhoz fűződő ismereteire, és ezt igénybe is veszik.