A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom a Pride gyülekezőjére szervez gyűlést, várnak minden fehér, keresztény, vallásos, heteroszexuális férfit és nőt

A tervek szerint szombat délután rendezik a fővárosban az idei Budapest Pride-ot, a rendezény története során sosem voltak még ilyen hányattatottak az előkészületek. A hatóságok többszöri tiltása ellenére Karácsony Gergely és a főváros karolta fel az ügyet, a hivatalos menet is a Városháza parktól indul. A menet végállomása a Műegyetemnél lesz, a résztvevőknek tehát át kell sétálniuk Pestről Budára. Ezt akarja megakadályozni minden áron a Mi Hazánk, ami a hírek szerint le akarja foglalni az összes budapesti hidat a rendezvény idejére.

De még ennél is tovább menne a Mi Hazánkkal szorosan együttműködő Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM), amely péntek reggel közleményben jelezte, hogy a szombaton „kellemes hangulatú gyűléseket” tartanak Budapesten, amelyekre „majdnem mindenkit” szeretettel várnak. Egy ilyen gyűlést tartanak például a Városháza parknál is 11 órától, ahova a Pride gyülekezőjét is meghirdették három órával későbbre.

Ezt a gyűlésünket készül megzavarni a Karácsony Gergely által szervezett Budapest Pride elnevezésű deviánsvonaglás, amit többszörösen betiltott a hatóság. Karácsony Gergely és az általa vezetett csoport jelenleg a törvénytelenség mezején áll és bűncselekmény elkövetésében van, tehát annak rendje és módja szerint megtettük a feljelentést a főpridemester ellen. Szintén feljelentést tett a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és Novák Előd (Mi Hazánk)

– olvasható a HVIM közleményében. Jelzik azt is, hogy a főváros több pontján lesznek még gyűléseik szombaton, a felsoroltak mind nagyon-nagyon közel vannak a Pride útvonalához, például a Károly körúton vagy a Szabadsághídon.

A Városháza parkban házirend is lesz az ígéretek szerint, aki az abban foglaltakat megszegi, azt rendőri erővel kívánják eltávolítatni a helyszínről.

A házirend így néz ki:

Fehér, keresztény (vallásos) és heteroszexuális férfiakat és nőket várunk a rendezvényeinkre. Aki nem ért egyet a tradicionális család fogalmával, a normalitás többezer éves alapvetéseivel, a HVIM céljaival (lásd hvim.hu), az nem kívánatos személy a rendezvényeinken, őket a rendezőink felszólítják távozásra, és kizárják a gyűléseink helyszíneiről.

A HVIM végül köszönetet mondott Karácsony Gergelynek, amiért átélhetik egy „valódi szabadságharcban való részvétel” élményét.