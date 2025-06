Be kell-e avatkoznia a rendőrségnek, ha a megtiltott Pride résztvevői összefutnak a szélsőjobboldali tüntetőkkel?

A rendőrségnek általános közrendvédelmi kötelezettsége van, tehát fenn kell tartania a rendet a közterületeken minden körülmények között

– ez válaszolta a Népszavának Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogásza arra a kérdésre: mi történik, ha a szombatra meghirdetett budapesti Pride-felvonulás olyan közterületeket is érint, amelyeket korábban szélsőjobboldali szervezetek már lefoglaltak a saját rendezvényeik megtartására.

A jogvédő a lapnak elmondta: az említett hatósági kötelezettséget csak tovább nyomatékosítja az, ha a közterületen rendezvényeket – akár önkormányzati, akár a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt – szerveznek. Ezek a körülmények plusz kötelezettséget rónak a rendőrségre, amelynek egyrészt biztosítania kell, hogy a rendezvényeket ne zavarják meg kívülállók, ideértve azt is, hogy a rendezvények ne lehetetlenítsék el egymást. Hegyi Szabolcs szerint tehát a rendőrségnek kell megtalálnia azokat az eszközöket, tömegkezelési technikákat, amelyek révén garantálható, hogy az egy időben és közel egy helyen megvalósuló rendezvények résztvevői biztonságban legyenek.

Hegyi a Népszavának hozzátette: a múltban előfordult már, hogy szélsőjobboldali szervezetek lefoglaltak helyszíneket, ahol végül nem tartottak semmiféle rendezvényt. Bár a gyülekezési szabadságba az is beletartozik, hogy a szervező ne tartsa meg a rendezvényét, a gyülekezési törvényből fakadóan a szervezőre együttműködési kötelezettség is vonatkozik. Ebből pedig az következik, hogy amennyiben a szervező úgy látja, a bejelentés szerinti időben és helyen nem fog demonstrációt tartani, erről tájékoztassa a rendőrséget. Annak azonban nincs szankciója, ha ezt mégsem teszi meg – tette hozzá a jogász.

A lap emlékeztet: a jogi helyzet meglehetősen kaotikus. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a szombati felvonulás egy önkormányzati rendezvény lesz, amelyről nem kell rendőrségi bejelentést tenni. Ehhez képest a rendőrség a gyülekezési hatósági jogkörében eljárva a rendezvény megtartását megtiltotta. A főpolgármester szerint egy be nem jelentett rendezvényt nem lehet megtiltani, ezért mindenképpen megtartják szombaton a Pride-felvonulást.

Problémát jelenthet az is, hogy a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) közölte, megszerezte a Pride tervezett útvonalát, ahova rögtön gyűlést jelentett be. A szélsőjobboldali szervezet szerint a Városháza parkban és a Deák téren lenne a gyülekező, onnan az Astoria, a Kálvin tér és a Fővám tér érintésével a Szabadság hídon át haladna a menet a Műegyetem rakpartra. Előzőleg a HVIM az Andrássy utat is lefoglalta.

A TASZ jogásza szerint tehát attól függetlenül, hogy a hatóság megtiltotta a Pride-felvonulást, amennyiben a szélsőjobboldali rendezvények és az önkormányzati rendezvény útvonala keresztezik egymást, a rendőrségnek a közterületeken minden körülmények között fenn kell tartani a rendet.