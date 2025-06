Felmérték Magyar Péter különutas stratégiáját, alkalmasságát

A magabiztos Tisza-előnyt mérő, június elején készült kutatásában a Medián azt is vizsgálta, miként hatnának a különböző összefogás-kombinációk Magyar Péter pártjára. A HVG-ben most közölt felmérésben a megkérdezetteknek hétfokú skálán kellett kifejezniük, mennyire tartják valószínűnek, hogy az egyes pártok listáira szavazzanak a következő választáson. Jelenleg a Tisza a leginkább támogatott, legkevésbé elutasított, 46 százalék a közepesnél nagyobb valószínűséggel voksolna a pártra (34 százalék biztos ebben). Ezt 39 százaléka utasította el teljesen. A Fideszre 56 százalék biztos nem szavazna, 31 százalék támogatná a Fideszt a közepesnél nagyobb valószínűséggel, beleértve azt a 24 százaléknyi szavazót is, aki biztosan a Fideszre voksolna.

A felmérés három esetleges összefogásra kérdezett rá. Mindhárom feltételezett közös lista gyengébb eredményt hozott, mint a Tisza önálló indulása. Az összefogásra a Magyar Kétfarkú Kutya Párttal 6 százalékponttal kevesebben szavaznának közepesnél nagyobb valószínűséggel, és 8 százalékponttal lenne kevesebb a biztos szavazó, mint a Tiszának egyedül. Ha a Tisza a DK-val fogna össze, akkor már 10 százalékponttal kevesebb valószínű (és 11-gyel kevesebb biztos) szavazójuk lenne, a Mi Hazánkkal összeállva pedig megfeleződne a Tisza támogatóinak a száma, a biztos szavazók aránya pedig még nagyobb arányban, 34-ről 12 százalékra csökkenne.

A Tisza-szavazók 83 százaléka mondta biztosnak és 98 százaléka valószínűnek a szavazatát. A Fidesz-tábor egy hajszálnyival kevésbé elkötelezett: 80 százalékuk szavazna biztosan pártjára, 94 százalékuk valószínűleg. A kis pártok hívei és a párt nélküliek körében is a Tisza a legkevésbé elutasított párt, ebben a csoportban a Tisza–DK közös lista 3, a Tisza–MKKP közös lista 2 százalékkal szerepelne jobban az egyedül rajthoz álló Tisza Pártnál.

Orbánnál a többség alkalmasabbnak tartja Magyart

A Mediánnál Magyar Pétert 53 százalék tartja „teljesen” vagy „inkább” alkalmasnak az ország vezetésére. Orbán Viktort 44 százalék. A Tisza-elnök támogatói mérsékeltebbek: körükben többen vannak, akik szerint Orbán teljesen alkalmas (25 százalék), mint akik Magyar Péterről gondolják ezt (19 százalék). A tavaly júniusi Medián-felmérés óta 7 százalékponttal csökkent azoknak az aránya, akik teljesen alkalmasnak tartják Orbán Viktort a miniszterelnökségre. Azok tábora 11 százalékponttal gyarapodott, akik egyáltalán nem tartják őt alkalmasnak.

Ezzel párhuzamosan Magyar Péter megítélése látványosan javult. Egy éve a teljes népesség 9 százaléka bízott benne teljesen, további 25 százalék tartotta inkább alkalmasnak. Idén már 19 százalék teljesen, további 34 százalék inkább alkalmasnak tartotta. 19 százalékponttal nőtt azoknak az aránya, akik Magyar Pétert alkalmasnak gondolják a miniszterelnöki pozícióra, és 7 százalékponttal csökkent az őt teljesen elutasítóké.

A Fidesz-hívek továbbra is jobban bíznak vezetőjük képességeiben, mint a tiszások a sajátjukéban, viszont míg a Fidesz-tábor elkötelezettsége nem változott Orbán iránt, addig a Tisza szavazói bizakodóbbak. 7 százalékponttal, 97 százalékra nőtt azoknak a Tisza-szavazóknak az aránya, akik Magyart alkalmasnak tartják az ország vezetésére, ezen belül ráadásul még nagyobb arányban (11 százalékponttal) többen lettek azok, akik teljesen alkalmasnak gondolják őt a feladatra. Magyar Péter úgy növelte elfogadottságát, hogy közben tábora is megduplázódott.

A pártnélküliek körében mindkét politikus megítélése hasonlóan változott: Orbán és Magyar esetében is kisebb lett azok aránya, akik teljesen alkalmasnak tartják őket miniszterelnöknek, de többen lettek, akik inkább alkalmasnak tartják őket. A pártnélküliek között egy év alatt 39-ről 42 százalékra nőtt az Orbánt alkalmas miniszterelnöknek látók tábora. Magyart a 2024-es 34 százalék után 41 százalék tartja alkalmas kormányfőnek a „bizonytalanok” között.

Mérték Dobrev Klára DK-elnök alkalmasságát is. Az ő megítélése is enyhén javult, de csak mérsékelt támogatókat szerzett: azoknak az aránya nem nőtt, akik teljesen megbíznak a vezetői képességében. 2024 óta 5 százalékponttal emelkedett azoknak az aránya, akik inkább alkalmasnak tartják, 8 százalékponttal csökkent azoké, akik egyáltalán nem látnák őt szívesen vezetőként. Dobrev Klára alkalmasságának megítélésében szerepet játszhat Gyurcsány Ferenc visszavonulása is.

A Medián által júniusban mértekről mondta azt Török Gábor politikai elemző, hogy szerinte az elmúlt tizenöt évben nem volt olyan, hogy jobban bíztak az ellenzéki választók a kormányoldal legyőzhetőségében, mint most. A Medián számait a Fidesz kétségbe vonta, ám a Fidesz-közelinek titulált intézetek régóta nem közlik kutatásaikat. Márciusban a Nézőpont Intézet azt mérte, hogy a magyarok szerint Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus (44 százalék) és a legalkalmasabb miniszterelnöknek (46 százalék). A Nézőpont Magyar Péter alkalmasságát 28, Dobrev Kláráét 7 százalékra mérte. A Mediánnál akkor a kormányfőnél népszerűbb volt Magyar Péter, Karácsony Gergely és Hadházy Ákos is.