„Nem jelentettem ki ilyet” – Takács Péter saját magát cáfolta az elmaradó egészségügyi béremelés kapcsán

Nem jelentettem ki ilyet, a 24.hu szemlézte – mondta Takács Péter hétfő este az ATV stúdiójában, amikor élő adásban vitapartnere, Kulja András azt kérdezte tőle, a saját vagy Orbán Viktor döntését tolmácsolta, amikor egy interjúban azt mondta, a következő két évben nem lesz béremelés az egészségügyben. A Tisza Párt EP-képviselője a Hetek című hetilap június 6-án megjelent számában olvasható interjúra célzott, amelyben az államtitkár azt mondta:

tény, hogy béremelés most ágazatspecifikusan nincs beütemezve ’25–26-ra az egészségügyben.

„Egy ápoló bruttó átlagkeresete 170 ezer forint volt akkor, amikor kezdtük a kormányzást, most közelít a 800 ezer bruttóhoz. A kormány felismerte, hogy nagyon rossz anyagi körülmények között, iszonyatos munkaterhelés mellett vannak, főleg a szakdolgozók” – mondta Takács Péter a hétfői vitában, majd később hozzátette:

A 24.hu, egy közismert baloldali propagandalap, szemlézte a Heteknek adott nagyon hosszú interjúmat, és a címben az jelent meg, hogy az egészségügyi államtitkár kijelentette, nem lesz béremelés, sem idén, sem most az egészségügyben. Ez nem fedi a valóságot.

A szóban forgó Hetek-interjú, amelynek egy részét hétfőn cáfolta az államtitkár, június 6-án jelent meg a hetilap nyomtatott verziójában. A lap szerkesztősége szemelvényeket küldött a 24.hu számára az interjúból. A kivonatban az egészségügyi béremelésekről is szó volt, ennek kapcsán a következő idézetet emelték ki az államtitkártól, és ez került bele lapunk szemléjébe is: „Tény, hogy béremelés most ágazatspecifikusan nincs beütemezve ’25–26-ra az egészségügyben”.

Az államtitkár az egészségügyi dolgozókat sajátos módon vigasztalta: „Azonban, mivel a kollégáink túlnyomó többsége hölgy az egészségügyben – szakdolgozóknál abszolút többségben vannak és az orvosoknál is, főleg a fiatalok körében –, azt se felejtsük el, hogy hamarosan megduplázódik a családi adókedvezmény, és a háromgyerekes édesanyák, januártól pedig a 40 év alatti édesanyák válnak adómentessé. Szóval lesz keresletnövekmény az egészségügyben, csak nem pántlikázottan, hanem a családpolitika keretein belül”.

A hétfő esti vitában, mivel lejárt a vitaideje, nem fejtette ki Takács Péter, pontosan miért mondta azt, hogy nem fedi a valóságot az, amit állított a Heteknek, nevezetesen, hogy nem lesz béremelés a következő két évben az egészségügyben.

A hetilapban megjelent interjúban a béremelésre vonatkozó kérdés-válasz rész egész pontosan így szól:

A napokban derült ki, hogy a 2026-os költségvetés tervezete nem tartalmaz külön forrást a szakdolgozók bérkorrekciójára. Ez így van, nem lesz emelés? Szögezzük le, hogy minden hivatás közül az orvosoknak és az ápolóknak volt a legnagyobb béremelés 2010 óta. Többször, több lépésben emelte a kormány a szakdolgozói béreket. Az ápolók átlagosan a három-négyszeresét keresik. Az átlagbér elérheti a bruttó 800 ezer forintot. Az elmúlt három év nem volt könnyű, egy elhúzódó háború gazdasági hatásainak az árát fizetjük. Ennek ellenére folyamatosan nő az egészségügyre fordított összeg. Tény, hogy béremelés most ágazatspecifikusan nincs beütemezve 2025–26-ra az egészségügyben. Ettől függetlenül az előző években is volt béremelés nélkül is bérnövekmény, ugyanis vannak olyan bérelemek, amik a munkáltató döntésén alapulnak. A kórházak pedig mindig próbálnak úgy sakkozni egy adott területen, ahol szakemberhiányt érzékelnek, hogy ott valamilyen munkáltatói döntésen alapuló további keresetkiegészítést adnak a dolgozóknak. Emellett, mivel a kollégáink túlnyomó többsége hölgy az egészségügyben – szakdolgozóknál abszolút többségben vannak, és az orvosoknál is, főleg a fiatalok körében –, azt se felejtsük el, hogy hamarosan megduplázódik a családi adókedvezmény és a háromgyerekes édesanyák, januártól pedig a 40 év alatti édesanyák válnak adómentessé. Szóval lesz keresetnövekmény az egészségügyben, csak nem pántlikázottan, hanem a családpolitika keretein belül. Nem véletlen egyébként, hogy a magasabb bér mellett egyre több kompetenciát kapnak a szakdolgozók, tehát minél magasabban képzett egy szakdolgozó, annál több mindent tud önállóan elvégezni.

Egy másik kérdésre pedig még azt is mondta Takács, hogy „az életpálya fontos része a béremelés, de azt szerintem most nagyjából rendbe raktuk”.

Az elmaradó béremelésről a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) azt mondta az RTL Híradónak, hogy kétszínűnek és diszkriminatívnak tartják Takács Péter kijelentését. Soós Adrianna, a FESZ elnöke szerint a megközelítés azért rossz, mert a dolgozók többsége 40 év feletti, így nekik nem jár majd például az adókedvezmény. A szakszervezet vezetője hozzátette, hogy ez a hozzáállás diszkriminatív a férfiakkal és a 40 év felettiekkel szemben. A szakszervezet szerint legalább inflációkövető béremelést kérnek a kormánytól, ami, ha nem történik meg, akkor még többen hagyhatják ott az egészségügyet.

Takács a Heteknek beszélt még a klímákról, amelyek szerinte le fognak állni, bár idén már 4 milliárdot költöttek rájuk, de „le fog állni klíma Franciaországban is meg Olaszországban is meg Németországban is”. A betöltetlen háziorvosi praxisok kapcsán azt mondta, hogy 970 betöltetlen körzet van most, abból azonban 660-ban megoldott az ellátás olyan kolléga által, akinek nincs praxisa, mert főállású helyettesítő. És elmondta azt is az interjúban, hogy nem épül meg a Dél-Budára tervezett szuperkórház.

Nemrég arról cikkeztünk, hogy a Belügyminisztérium tavaly két céggel is tárgyalt külföldi egészségügyi szakdolgozók foglalkoztatásának lehetőségéről.