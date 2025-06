Külföldi egészségügyi szakdolgozók foglalkoztatásáról tárgyalt a Belügyminisztérium

Tavaly kétszer is tárgyalt a Belügyminisztérium két magyar céggel külföldi egészségügyi szakdolgozók hazai foglalkoztatásának lehetőségeiről – derül ki a K-Monitor lapunkhoz is eljuttatott listájából, amelyet a tárcától közadatigénylés során szerzett meg.

A dokumentum alapján a tárca az egészségügyi kamarákon kívül gyógyszergyártókkal- és forgalmazókkal, egészségügyi szervezetekkel, biztosítókkal, civil szervezetekkel egyeztetett különböző témákban: szabályozási kérdésekről, támogatási rendszerekről, klinikai vizsgálatokról. Volt egy téma, amely többször is előkerült a tárgyalások során: a szakdolgozók helyzete. A belügy többször tárgyalt a szakdolgozók béremeléséről a Független Egészségügyi Szakszervezettel, a Vasutasok Szakszervezetével, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával, a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével, a Mentődolgozók Önálló Szakszervezetével.

Emellett a külföldi egészségügyi szakdolgozók hazai foglalkoztatásának lehetőségei is előkerültek: erről két alkalommal, februárban és májusban is tárgyalt a tárca két céggel. Az első alkalommal a Diversitas Központ Kft.-vel, májusban pedig a Get Work Trend Kft.-vel.