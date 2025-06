Vitézy Karácsonynak és Szentkirályinak is beszólt Bécsből

Számos budapesti politikus látogatott el tegnap a bécsi Pride-ra, igaz, mint utóbb kiderült, egymástól függetlenül vettek részt az eseményen. Korábban már beszámoltunk róla, hogy az osztrák fővárosban járt Szentkirályi Alexandra, a Fidesz közgyűlési frakciójának vezetője, valamint Karácsony Gergely főpolgármester is. Előbbi egy Facebook-bejegyzésében azt írta, olyan brutális dolgokat látott, hogy a képeket csak a budapesti Fidesz oldalán tudja megosztani. Karácsony ellenben nemcsak nézelődött, hanem fel is szólalt a bécsi rendezvényen, beszédében a hazai szabályozásra célozva úgy fogalmazott: „ha be lehet tiltani a Pride-ot egy európai uniós tagállamban, akkor az Európai Unió egyik állampolgára sincs biztonságban.”

Mint kiderült, az osztrák fővárosban járt a Podmaniczky Mozgalom vezetője is. Vitézy Dávid legalábbis Bécsből tett ki egy friss bejegyzést a Facebook-oldalára (arról nem tett említést, hogy megtekintette-e a Pride-ot), és Szentkirályinak, Karácsonynak, de még Lázár Jánosnak is beszólt:

Olyan jó lenne, ha nem csak a szimbolikus politikai kiállás miatt, a Pride mellett vagy épp ellen jutnának el a budapesti politikusok Bécsbe. Szentkirályi Alexandra például megnézhetné, milyen az, amikor egy kormány nem állítja le az elővárosi vasúti fejlesztéseket, új átmenő főpályaudvart létesít, érdemben enyhíti a lakhatási válságot, és nem arab befektetőknek herdálja el a közvagyont. Lázár János is szörnyülködés helyett tanulhatna bőven a vasút fejlesztéséről odaát, ha Alexandra az anyósülésen vagy netán a csomagtartóban elviszi magával.

Vitézy a főpolgármesternek is ajánlott tanulmányozni valót: Karácsony Gergely szerinte megnézhetné, hogyan működik az ottani BKK-rendészet, vagy ellenőrizhetné, hogy „a kelenföldi aluljáróban uralkodó állapotokkal ellentétben Bécsben hány perc alatt tanácsolják el hatósági erővel a főpályaudvar környékén vagy az aluljárókban megengedhetetlen higiéniai viszonyok között letelepedni próbáló személyeket.”

Vitézy szerint Rákosrendező fejlesztéséhez is kiváló inspirációt nyújtanak az átalakuló, zöld lakónegyedekkel beépült bécsi vasúti rozsdaövezetek.

Budapest működtetése és fejlesztése terén Bécstől mindig rengeteget tanulhatunk, hisz a világ sorozatban évek óta legélhetőbbnek választott fővárosa történelme és szerkezete miatt is sok szempontból hasonló. Remélem, emiatt is ellátogatnak egyszer az osztrák fővárosba a városházi politikusok. Szívesen segítek megszervezni, ha szeretnék

– fogalmazott Vitézy Dávid.