Drogügyi kormánybiztos: Magasabb fokozatba kapcsol a hajtóvadászat

Vasárnaptól életbe lépett az új kábítószer-ellenes törvény, amellyel „magasabb fokozatba fog kapcsolni” a drogbűnözőkkel szembeni hajtóvadászat – mondta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, amit az MTI szemlézett.

Horváth László a szabályozás részleteiről szólva elmondta: tettenérés esetén a rendőrség nemcsak a drogdílerek vagyontárgyait vagy eszközeit foglalja le azonnal, hanem azokat az ingóságokat és ingatlanokat – például autókat és lakásokat – is, amelyek más személy nevén vannak, de azokat a kábítószer-kereskedéshez és terjesztéshez használták. Utalt arra is, hogy a korábbinál szigorúbb szabályozás értelmében a drogkereskedő kitiltható arról a településről vagy területről, ahol a szert terjeszti.

További nagyon lényeges változásnak nevezte azt, hogy vasárnaptól az új pszichoaktív anyag terjesztése már nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősül.

Műsorvezetői kérdésre Horváth László megerősítette: a kábítószer-bűncselekményben másodszor bűnösnek talált személyek nem helyezhetők feltételesen sem szabadlábra, azaz a visszaesők esetében semmilyen könnyítés nem alkalmazható. Mivel a fogyasztás is bűncselekmény, a szigorítás értelmében a fogyasztó csak akkor mentesülhet a büntetés alól, ha megnevezi, kitől kapta a kábítószert, vagy, ha ezt nem tudja megtenni, akkor érdemi információval kell segítenie a rendőrség munkáját – hangoztatta.

Tehát az úgynevezett elterelés ez sem egy menekülő pálya, és ezt is csak kétszer lehet igénybe venni. Szigorúbb szabályokat hozunk, mert, ha valaki azért tör be, azért lop, azért rabol, azért erőszakoskodik, és ez nem ritka eset, hogy kábítószerhez jusson, akkor az innentől kezdve nem kis értékre elkövetett szabálysértés, hanem egy minősített eset, azaz bűncselekmény. Vagy, ha valaki kábítószeres állapotban követ el valamilyen bűncselekményt, akkor ez is egy minősítő körülmény