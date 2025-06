Az OKSZ szerint Lázár Jánosék tervezete boltbezárási hullámot indíthat el

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint boltbezárási hullámot indíthat el az a Lázár Jánosék által közzétett jogszabály módosítás tervezetet, amely súlyosan korlátozná Magyarországon a kereskedelmi engedéllyel rendelkező ingatlanok vételét és eladását, de még bérbevételét is.

Az OKSZ lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint Magyarországon a kereskedelmi beruházások több, mint 10 százalékkal visszaestek, a kiskereskedelmi üzletek száma csak az elmúlt évben 4700-zal csökkent és 400 településen már egyáltalán nincs semmilyen élelmiszerbolt.

A kiskereskedelmi infrastruktúra lepusztulása nem magyarázható sem a demográfiai folyamatokkal, sem az alacsony vásárlóerővel, ez a szektort ellehetetlenítő kormányzati intézkedéseknek is tulajdonítható. Ezt a piacellenes lendületet viszi most tovább Lázár János minisztériuma egy újabb rendelet tervezettel, amely a leromlott állapotú kereskedelmi ingatlanok felújításának és modernizációjának maradék esélyét is elvenné, jelentős károkat okozva ezzel a magyar vásárlóknak

– írták.

Úgy folytatták, az előzetes szakmai vita elkerülésével készített tervezet szerint mostantól az egyébként használatbavételi és működési engedéllyel rendelkező 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi egységek megvétele vagy bérbevétele után is újra kereskedelmi engedélyért kellene folyamodnia a hatóságokhoz a vevőnek, vagy a bérlőnek. Ezen kívül a rendelet engedélyhez kötné azt is, ha egy működő kereskedelmi egységen belül az üzemeltető bármilyen belső térelválasztó megoldással – legyen az akár egy bútordarab, vagy egy kávé automata – különálló értékesítési teret akarna leválasztani.

„Ilyen módon a rendelet nemcsak új üzletek nyitását vagy a régiek megújulását lehetetleníti el, de megakadályozza az osztódásukat is, pedig erre is lenne igény, főleg az olyan nagy kereskedelmi egységekben (plázák és hipermarketek), amelyek valamilyen ok miatt kihasználatlanná váltak kereskedelmi engedéllyel már rendelkező területek, amelyek új funkcióval gazdagodva jobban szolgálnák a magyar családok érdekeit” – folytatták.

A jogszabály tervezet az indoklása szerint pontosítás, a valóságban azonban súlyos korlátozást vezet be a kereskedelmi ingatlanok hasznosításában. Az OKSZ megítélése szerint a rendelethez fűzött „hatástanulmány” semmilyen módon nem tükrözi a várható hatásokat

– fogalmaztak.

Az OKSZ megítélése szerint a tervezet tökéletes ellentéte annak, amit Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter képvisel. Az OKSZ a rendelet tervezet azonnali visszavonását kéri a minisztériumtól, mivel „az ebben a formájában nem szolgálja sem a vevők, sem az állam érdekeit, és ismeretlen céllal korlátozza a magyar vállalkozások tulajdonhoz fűződő jogait.”

Az OKSZ az NGM és az ÉKM bevonásával egyeztetést kezdeményez a kiskereskedelem jövőbeli fejlesztési stratégiájával kapcsolatban a szakma és az állam képviselői között, zárták a közleményt.