A jegybank alapítványánál már 2023-ban tudták, hogy eltűnt a pénz

Matolcsy György önfényező sületlenségektől hemzsegő videóüzenetet küld, a fia és egyben az 500 milliárd forint közpénzt elemésztő sikkasztás egyik haszonhúzója, Matolcsy Ádám pedig újságírói kérdésekre válaszolva mentegeti magát. Mindketten szabadlábon vannak, a nyomozóhatóság vagy az ügyészség még egyetlen kérdést sem intézett hozzájuk, pedig azt állítják: tudják annak a pénznek a hollétét, amit a büntetőhatóságok éppen most igyekeznek visszaszerezni. Hozzájuk hasonlóan a jelenlegi tudásunk szerint főfelelősnek tűnő Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) kuratóriumát és a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumát egyszerre vezető Csizmadia Norbert sem keltette fel a hatóságok érdeklődését.

Messze még az átláthatóság

Az új jegybanki vezetés ugyan azt ígérte, hogy felszámolja a PADME által felhalmozott veszteséghegyet, kérdéses azonban, hogy miért kellene bíznunk Varga Mihály jelenlegi jegybankelnökben, hiszen ő az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként 12 éven át tétlenül szemlélte az MNB-s alapítványokon keresztül zajló sikkasztást és hűtlen kezelést meg a jegybank százmilliárdos ingatlanmachinációit.

Jegybankelnökké történt kinevezése után belengette, hogy tiszta vizet önt a pohárba, és valóban azzal nyitott, hogy elkergette a PADME és az általa gründolt Optima Befektetési Zrt. Matolcsy György által kinevezett vezérkarát. Az új vezetés számára azonban nem az átláthatóság erősítése volt a legfontosabb. Nem válaszoltak a Transparency International (TI) Magyarország kérdéseire, pedig két adatigénylést is küldtünk.

Előbb azt szerettük volna kideríteni, hogy miként sikerült kiválasztani a Száraz Istvánhoz kötődő Quartz Alapkezelőt a PADME céges pénzeinek kezelésére. Válasz híján a bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordultunk. Utóbbi a bejelentésünk nyomán vizsgálatot indított, a bíróság pedig június elejére tárgyalást tűzött ki, az ítélethirdetés a jövő hétre várható. Második körben arra kérdeztünk rá, hogy jól végezte-e a dolgát a PADME felügyelőbizottsága. Az fb szerepére az Állami Számvevőszék (ÁSZ) hívta fel a figyelmünket. Miután a sajtó Windisch László ÁSZ-elnök, korábbi MNB-alelnök személyes felelősségét kezdte pedzegetni, az ÁSZ levélben válaszolt, melyben hangsúlyozta, hogy az „MNB által alapított alapítványok (…) saját irányító testülettel (kuratórium) és felügyelőbizottsággal, az alapítótól teljesen függetlenül (…) működnek”. Ám ezekre a kérdéseinkre sem kaptunk teljes választ, ezért két újabb pert kezdeményeztünk, ezek bírósági tárgyalása szintén június első napjaiban kezdődik.

Apadó bevétel, növekvő idegesség

A PADME ugyanakkor elküldött négy beszámolót, amiket a felügyelőbizottság az MNB-nek készített. A 2020-as, 2021-es és 2022-es évre vonatozó beszámolók nem szólnak semmiről. Az fb-tagok nem vesződtek sokat a vagyonfelhasználás szabályszerűségének az ellenőrzésével, rendre elfogadták a belső ellenőrzés negyedévente megújuló terveit és jelentéseit, majd mantraszerűen megállapították, hogy „áttekintve a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány tevékenységét megállapítható, hogy az Alapítvány működése mindenben megfelelt a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek a vizsgált időszakban”. Ugyanez a záradék megtalálható a 2023-as évről szóló beszámolóban is, ami azért különösen érdekes, mert az ÁSZ által feltárt súlyos szakmai hiányosságokra hivatkozva később visszavonták az ezekhez a beszámolókhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéseket.

A 2023-as felügyelőbizottsági beszámolóban azonban találtunk izgalmas adatokat. Egyrészt az fb 2023. február 2-án tájékoztatást kapott a PADME-t érintő számvevőszéki vizsgálatról, másrészt ugyanezen év május 19-én tudomásul is vette az ÁSZ jelentését. Ez azért érdekes, mert az ÁSZ honlapján nem találni 2023-as jelentést a PADME-ról.

Feltűnő továbbá, hogy a felügyelőbizottság szokatlan aktivitást tanúsított 2023. december 14-én. Felkérte a PADME tulajdonában lévő, több száz milliárd forint jegybanki közpénzzel zsonglőrködő Optima Befektetési Zrt.-t, hogy „továbbra is gondoskodjon az Alapítvány működéséhez szükséges források biztosításáról”, sőt közvetlenül utasította is az Optimát, hogy „minden jövőbeli tevékenységét ezen céloknak alárendelve végezze”. Nem sokkal később az Optimán keresztül megszerzett és jelenleg a bajok egyik legfőbb forrásának tekinthető GTC-t is arra utasították, hogy „tájékoztasson a befektetésekről és a befektetések jövedelmezőségéről”. Ekkor tehát már a PADME felügyelőbizottsága számára is nyilvánvaló lehetett, hogy a pénz elúszott. Ez, mármint a pénztelenség meglátszott a PADME eredményén is, ami

2020-ban még közel 2,2 milliárd forintot tett ki, 2021-ben azonban már csak alig több mint 166 millió forintra, 2022-ben pedig 104 millió forintra apadt.

Átjáróház

Azt is kiderítettük, hogy az idei év elején jelentősen változott a PADME irányító testületeinek az összetétele. Bár a szervezet honlapján elérhető információ szerint Szentiványi Ildikó elnököli a rajta kívül Erdődi Zoltánt és Együd Jánost a tagjai között tudó felügyelőbizottságot, ők valójában április 16-án lemondtak, és másnap a Gór Csaba–Földvári-Oláh Csaba– Kiss László hármas lépett a helyükbe. (Gór már a harmadik fideszes politikus, aki pozíciót kap a jegybank alapítványánál, illetve cégeinél Varga Mihály kinevezése óta, és közös bennük az, hogy a jelenlegi jegybankelnökhöz hasonlóan a II. kerületi Fideszben tevékenykedtek: Gór Csaba Varga Mihály egyéni mandátumáért, az MNB Ingatlan Kft. felügyelőbizottságába bekerülő Dombi Rudolf a polgármesteri székért indult sikertelenül, Legény Béla pedig 21 éven át volt önkormányzati képviselő – a szerk.)

Az áprilisban lemondott fb karrierje meglehetősen rövidre sikerült, ők ugyanis február 20-án, Matolcsy György utolsó kinevezettjeiként váltották a most megismert beszámolókat jegyző Polner Eörs Istvánt, Vass Istvánt és Horváth Botondot.

Hasonlóan rövid idő jutott a Matolcsy György által kinevezett utolsó kuratóriumnak is: a gyanúsításig még nem jutó, kivizsgálásra váró 500 milliárd forintos sikkasztás megvalósulása idején a PADME élén álló Csizmadia Norbertet, valamint kuratóriumi tagtársait, Réfy Imrét és Bogár Lászlót januárban Kociszky György, Feodor Rita és Hevér Judit váltotta. Ők kevesebb mint két hónap elteltével, március elején adták át a helyüket a PADME jelenlegi vezetőinek, Gion Gábornak, Koszmáli Józsefnek és Keresztes-Nagy Orsolyának. (A személycserékről és a felelősség kérdéséről a 24.hu bővebben írt.) Úgy tűnik, Matolcsy György elnöki karrierjének leáldoztával a PADME korábbi vezetői is úgy érezték, hogy forró lett a lábuk alatt a talaj.

A cikk szerzője Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója.