Varga Mihály kirúgta Matolcsy embereit az MNB alapítványából és annak cégétől, vizsgálat indul

Varga Mihály jegybankelnök a hivatalba lépését követő napokban azonnal személycseréket hajtott végre a Magyar Nemzeti Bank utolsó megmaradt alapítványánál és az akörül létrehozott cégcsoportnál.

A jegybank hétfő este – korábbi kérdéseinkre válaszul – azt írta lapunknak:

Az MNB új vezetése a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány élére új kuratóriumi vezetést jelölt ki, és új vezérigazgatót nevezett ki az alapítvány tulajdonában lévő Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. élére is.

Az új vezetők számára előírták, hogy „minden jogi lehetőségre és területre kiterjedő vizsgálatot folytassanak az alapítvány és az Optima Zrt. működésének feltárására”. Az MNB emellett tájékoztatta az Állami Számvevőszéket is a megváltozott helyzetről, mivel annak feladata „a közpénzekkel, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzése”.

Lapunk pénteken írta meg, hogy az MNB elnöki székéből tizenkét év után távozó Matolcsy György hivatali idejének utolsó napjaiban gazdát cserélt a jegybanki alapítványok egyik fontos vagyonkezelő cége, és egy olyan magántőkealapnál kötött ki, amelynek a Matolcsy család cégbirodalmának központjában van a bejelentett elérhetősége.

Az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. eddig az MNB levelében is emlegetett Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. fennhatósága alá tartozott, az pedig a jegybanki alapítvány, a Pallas Athéné Domus Meriti tulajdonában volt. Február 28-án azonban az alapkezelő a Közép-Európai III Magántőkealaphoz került. A Közép-Európai III Magántőkealapnak Budán, a Pusztaszeri úton van a hivatalos elérhetősége, és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzseli. A Quartz a Matolcsy Ádám, a távozó jegybankelnök fia baráti körébe tartozó Száraz István érdekeltsége.

Cikkünk megjelenése után Stofa György az Optima Befektetési Zrt. vezérigazgatójaként levelet küldött lapunknak, melyben azt állította, hogy az Optima Befeketetési Alapkezelő Zrt. tényleges tulajdonosában változás nem következett be, így nem igaz, hogy az alapkezelő elvesztette a közvagyonjellegét. Azt is közölte, hogy a Közép-Európai III Magántőkealap befektetési alapjainak az Optima Befektetési Zrt. a 100 százalékos befektetője (tulajdonosa), amelynek pedig egyedüli tulajdonosa a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány, ekként „kizárólag saját portfólión belüli strukturálás történt.”

Mint korábban megírtuk, az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. 2020-ban fontos szerepet játszott abban, ahogy Matolcsyék megvásárolták a térség egyik nagy ingatlanbefektető és -fejlesztő cégét, a varsói központú GTC Groupot, amely Lengyelországban és a régió nagyvárosaiban, Budapesten, Bukarestben, Belgrádban, Zágrábban foglalkozik felső kategóriás irodaházak működtetésével. A GTC többségi tulajdonrészének megvásárlása szakértői vélemények szerint mintegy 200 milliárd forintot emészthetett fel. Az óriáscégben megszerzett befolyás Matolcsyéknak is jól jött a magyarországi ingatlanüzleteikhez. Sajtóhírek szerint a GTC Group 2024 elejére több mint 40 milliárd forintot fizetett ki tíz olyan ingatlanért, amelyek a Matolcsy–Száraz-kör érdekeltségébe tartoztak.

A GTC élére ráadásul olyan vezetőt raktak, aki 2019 és 2023 között az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatósági tagja, majd elnöke volt. Nagy Gyula, a GTC jelenlegi vezérigazgatója és igazgatósági tagja olyan bizalmi ember, aki ha csak rövid időre is, de a Matolcsy-kör több cégében is vezetői posztot töltött be.

Egy éven át a GTC igazgatósági tagja volt Stofa György is, aki szintén tagja Matolcsy család baráti és üzleti körének. Ő tavaly decemberben mondott le vezetői megbízatásáról Varsóban, ám rögtön vezérigazgatóvá nevezték ki Budapesten az MNB-s alapítvány alá tartozó Optima Befektetési-, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.-nél.

Az MNB lapunknak küldött tájékoztatása szerint ugyanakkor

a pénteki cikkünk állításait kifogásoló Stofa Györgyöt is menesztették pozíciójából, és vele együtt a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány vezetését is leváltották.

A kuratóriumot korábban Csizmadia Norbert vezette, aki a Nemzetgazdasági Minisztériumban és a jegybankban is együtt dolgozott Matolcsy Györggyel, tagja volt Bogár László közgazdász és Réfy Imre, aki a Matolcsy korábbi felesége által vezetett balatonakarattyai önkormányzat alpolgármestere volt.

Az alapítvány weboldalán hétfőn már frissítették is a kuratóriumi tagok névsorát. Az elnök Gion Gábor lett, aki a Varga Mihály által vezetett Pénzügyminisztériumban 2018 és 2022 között a pénzügyekért felelős államtitkár volt, majd a Honvédelmi Minisztériumba került a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkári posztra, onnan azonban Orbán Viktor javaslatára 2023. december 31-ei hatállyal felmentették.

A cégiratokban már látszik is a változás. Gion március 6-án a Pallas Athéné Domus Meriti kuratóriumi elnökeként alapítói határozatot írt alá Koszmál József elnökhelyettessel közösen, mellyel Stofa Györgyöt visszahívták az Optima vezérigazgatói posztjáról, és helyébe Hegedüs Istvánt nevezték ki. Az Igazságügyi Minisztérium naprakész adatbázisában Stofa törlés, Hegedüs bejegyzés alatt áll.

Úgy fest, az MNB gyorsítani szeretné a cégbírósági ügymenetet, az Optima Zrt. jogi képviselője ugyanis soron kívüli eljárásban kérte a vezető tisztségviselők változásának bejegyzését március 9-én.