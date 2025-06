Újabb bukott II. kerületi fideszes kapott pozíciót a Varga Mihály vezette MNB-től

A Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank cégénél és alapítványánál (MNB) egymás után nevezik ki vezető pozícióba a II. kerületi fideszes politikusokat, nemrég a 2022-es országgyűlési választáson vesztes Gór Csaba lett a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) felügyelőbizottságának elnöke.

A változás egyelőre nem látszik a civil szervezetek online bírósági nyilvántartásában, és a PADME weboldalán sem tüntették fel, ott még mindig a Matolcsy-éra végének vezetői szerepelnek: Szentiványi Ildikó, Erdődi Zoltán és Együd János. Csakhogy a Transparency International (TI) közérdekű adatigénylésére kiderült: a felügyelőbizottság április 16-án lemondott, és helyettük három új ember érkezett. A változás bejegyzése még folyamatban van a tájékoztatás szerint.

A lemondott tagok február 20-án, Matolcsy György utolsó kinevezettjeiként kezdték meg rövid pályafutásukat a jegybanki alapítványban.

Az őket váltók közül Gór Csaba lett a felügyelőbizottság elnöke. Gór 2019 óta a II. kerületi Fidesz–KDNP frakciójának vezetője, 2020 októberétől Varga Mihályt váltva a kormánypárt választókerületi elnöke Budapest 4. számú egyéni körzetében. Gór a március elején MNB-elnökké kinevezett Vargától vette volna át az egyéni országgyűlési mandátumot is a II. kerületben, de a választáson alulmaradt Tordai Bencével, az ellenzék közös jelöltjével szemben.

Sokáig úgy tűnt, hogy Gór nekirugaszkodik az önkormányzati választásnak is, de végül nem ő szállt szembe a Fidesz jelöltjeként Őrsi Gergely polgármesterrel, hanem Dombi Rudolf korábbi olimpiai bajnok kajakos. Amint nemrég beszámoltunk róla: a választáson sima vereséget szenvedő Dombi az MNB ingatlanos cégénél lett felügyelőbizottsági tag Varga Mihály beiktatása után. És egy harmadik budai fideszes politikus is jegybanki pozícióhoz jutott a közelmúltban: Legény Béla, aki 1998 és 2019 között fideszes önkormányzati képviselő volt a II. kerületben, majd a II. kerületi Városfejlesztő Zrt. felügyelőbizottsági tagjaként dolgozott, szintén az MNB-Ingatlan Kft.-be került be a felügyelőbizottság tagjaként Varga érkeztével.

A PADME-nál Gór mellett felügyelőbizottsági tag lett Földvári Oláh Csaba és Kiss László is. Előbbi banki szakjogász, 2013 és 2018 között a Pénz és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság bírája, 2018. január 1-jétől a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság bírája. Utóbbit, mivel a TI adatigénylésére adott válaszból csak a neve derült ki, egyelőre nem tudtuk azonosítani.

Ahogy arról áprilisban beszámoltunk, a PADME kuratóriumi elnöke Varga régi kollégája, Gion Gábor lett. Gion 2018 és 2022 között a pénzügyekért felelős államtitkár volt a Pénzügyminisztériumban, majd a Honvédelmi Minisztériumba került a védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkári posztra, onnan Orbán Viktor javaslatára 2023. december 31-ei hatállyal felmentették.

Az új kuratóriumi vezetés az Állami Számvevőszékhez hasonlóan büntetőfeljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen csalás, hűtlen kezelés, hamis magánokirat felhasználása, számvitel rendjének megsértése és tartozás fedezetének elvonása bűncselekmények gyanúja miatt az alapítvány korábbi gazdálkodása miatt.