Digitális szabadságharc: letarolta a mezőnyt a legfurább fideszes propagandaoldal

A száz legnagyobb Facebook-hirdetőből 75 köthető a NER-hez, és közülük az elmúlt hét és harminc napban senki sem adott fel nagyobb értékben magyar nyelvű, közéleti tartalmú hirdetést a Facebookon, mint az Aktuális. A megafonos Kopasz oszthoz köthető oldal tavaly november óta hallgatott, most viszont úgy felpörgött, hogy mindenkit beelőzött. Habár Orbán Viktor az online térben erősítené a kormánypárti jelenlétet, a közéleti hirdetések 83,5 százalékát már most is kormánypárti Facebook-oldalak népszerűsítésére fordítják.

Újra elkapta a költekezési láz a fideszes propagandavilág egyik legfurább szereplőjét. A Meta hirdetésközpontjában elérhető adattár szerint az elmúlt 7, illetve 30 napban senki sem adott fel nagyobb értékben magyar nyelvű, közéleti tartalmú hirdetést a Facebookon, mint az Aktuális. Május 19. és 25. között 8,2 millió forint értékben hirdettek: csaknem másfélszer annyiért, mint amennyit ez idő alatt a Fidesz Orbán Viktor reklámozására költött a Facebookon. Az elmúlt 30 napban (április 26. és május 25. között) pedig 40,8 milliót költött el az Aktuális, kétszer annyit, mint a rangsor második helyezettje: Magyarország Kormánya. Ha az elmúlt három hónapra szűrünk, akkor az Aktuális a maga 61,7 milliójával a második helyre szorul: a kormány oldalára valamivel többet (69 millió forintot) költöttek, míg a Fidesz-frakció azonos összeget (61,69 milliót) fordított hirdetésekre. Az Aktuális 90 nap alatt két és félszer annyi pénzt hirdetett el, mint a legnagyobb ellenzéki párt, a 25 millió forintos kiadást el nem érő Tisza, és több mint háromszor annyit, mint a 19 milliónál járó miniszterelnök. De még a fideszes propaganda olyan zászlóshajói is elmaradnak mögötte, mint a Magyar Nemzet (40 millió), nem beszélve Bohár Dánielről, akinek tartalmait 17,5 millió forintért hirdette ez idő alatt istállója, a Megafon. A reklámok ütemezése ráadásul szokatlan mintázatot ad ki: az Aktuális az év első két hónapjában egyáltalán nem hirdetett, márciusban 40 posztját tolta meg pénzzel, áprilisban 18-at, májusban pedig (28-áig) már 48-at. Mi ez az Aktuális? A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

