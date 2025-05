Vitézy Karácsonynak üzent: Ezt így nem lehet folytatni, erre rámegy Budapest

Vitézy Dávid is reagált a főváros pénzügyi helyzetében beállt változásra. Mint megírtuk, Karácsony Gergely előbb délelőtt bejelentette, hogy több mint 10 milliárd forintot inkasszáltak a főváros számlájáról a szolidaritási adó ürügyén, majd délután sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a kialakult helyzet miatt leállította három budapesti közmű cég kifizetését.

Csütörtöki bejegyzését azzal kezdte Vitézy, hogy részletesen felsorolta, milyen körülmények nehezítik napról napra a főváros működését – a főpolgármester-helyettesek hiányától kezdve a törvénytelen működésen át a BKV körüli botrányokig –, majd kijelentette, „most nem azt kell keresni, hogy miben nem értünk egyet, Budapest érdeke az első, nem a vitáink”. Vitézy azt is állítja, hogy a helyzet komolyságára tekintettel ma délelőtt egyeztetést kezdeményezett Karácsony Gergellyel, hogy együtt keressenek megoldást – nemcsak a csődveszélyre, de a fővárost kísértő egyéb problémákra is.

Választ nem kaptam, helyette Karácsony Gergely megint csak a rám szórt átkokkal, hazug személyeskedéssel és vádaskodással válaszolt a mai sajtótájékoztatóján. Már megszoktam, jól bírom a főpolgármester hazugságait, de nem rólam vagy róla szól ez, hanem Budapestről

– írja Vitézy, aki szerint „dacos sértődöttség helyett” ideje lenne, hogy Karácsony végre megpróbáljon együttműködni a Fővárosi Közgyűlés frakcióival. „Az ettől való elzárkózással, a szocialista korrupció mindenáron való takargatásával, és az ebből eredő személyeskedő vitákkal, hazug vádaskodásokkal a főpolgármester ugyanis csak kiszolgáltatja a várost a kormány kénye-kedvének” – írta még Vitézy, azzal zárva bejegyzését:

Ezt így nem lehet folytatni, erre rámegy Budapest.

A főpolgármester a csütörtöki sajtótájékoztatóján jelezte egyébként, hogy a jövő héten egyeztetéseket kezdeményez a fővárosi frakciókkal, hogy együtt keressenek megoldást a több mint 10 milliárd forintos inkasszó okozta problémákra.

MKKP: Ezek a frakciók a 2026-os választásra fókuszálnak

Szintén reagált a fővárossal kapcsolatos ügyekre a Magyar Kétfarkú Kutya Párt budapesti szárnya, bár délutáni közleményük inkább a BKK és Walter Katalin ügyével kapcsolatban fejtették ki a párt álláspontját. Mint arról szintén beszámoltunk, Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK Zrt.) vezérigazgatója bejelentette lemondását, továbbá közölte azt is, hogy az új cégvezetői pályázaton sem indul újra, pályázatát visszavonja. Erre azt követően került sor, hogy a szakbizottság leszavazta a a BKK és a BKV éves beszámolóinak elfogadását, és így tett a közgyűlés is szerdán.

Mi megszavaztuk a BKK beszámolóját, mert szakmailag jónak tartottuk. A Fővárosi Közgyűlés Fidesz- és Tisza-párti többsége viszont – indoklást sem adva – nem fogadta el

– ismertette a fejleményeket az MKKP, némileg kárhoztatva a többi fővárosi frakciót. Mint írják, „persze a felelőtlen, szimbolikus politizálás, az ment: a Tisza ukrán pólókat dobált válaszul a Fidesz provokációjára, a döntéseik súlyát viszont mintha fel sem fognák, érveket legalábbis nem hallottunk.”

A párt szerint ilyen esetben értelemszerű, hogy egy felelős cégvezető lemond, hiszen a beszámoló leszavazása elvileg azt jelenti, hogy nem végezte jól a munkáját. Az MKKP szerint viszont Walter Katalin jól végezte a munjkáját, „a korrupciónak a gyanúja sem merült fel vele szemben”. Szerintük azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés többsége konkrét érvek nélkül leszavazta a BKK beszámolóját, egy szintre süllyesztette a céget és vezetőjét a BKV korrupt felsővezetésével.

Ezzel a hozzáállással – végső soron – egyre nagyobb káoszt teremtenek, és persze, ebben teremhet valamilyen politikai haszon számukra, például megbuktathatják a városvezetést

– olvasható tovább a párt közleményében, melyben arról is írnak még, hogy véleményük szerint a Tisza és a Fidesz frakciója is már 2026-ra fókuszál, de Budapestnek addig is muszáj működnie. „De persze, kinek van szüksége közösségi közlekedésre, amikor lehet teleportkapukat is építeni…”