Jól megy a lövöldözés, a kés- és baltadobálás Orbán testvérének lőterén: tavaly nyereséges lett a cég

Orbán Áron 2024-es cégbeszámolója szerint cége, a Multi Shoot nagyot javított a korábban jellemző eredményeken. Tavaly év végén, 2024. december 11-én Orbán Áron kivásárolta az Orbán-család nőgyógyászát, Tűzkő Nándort a Multi Shoot Zrt.-ből, így már nem csak vezérigazgatója, hanem 100 százalékos tulajdonosa is a cégnek.

A 10 főt foglalkoztató Multi Shoot céges beszámolója szerint a felvásárlás jó döntés volt.

Az Mfor cikke szerint a zrt. tavaly 177,4 millió forintos nettó árbevételt produkált. Ez arra elég volt, hogy a 2023-as 26,3 milliós veszteséget 2024-ben 2,5 milliós nyereséggé fordítsa.

Ám a Nógrád vármegye szívében felépített Multi Shoot City is Orbán Áron tulajdona, amely nemcsak egy szabadtéri lőtérnek ad otthont, hanem egy élményparkot is magában foglal. Nem titok, hogy az Orbán Áron saját tulajdonú területén épült élményparkba állami és kormányközeli cégektől folyt be a pénz, amit korábban az Átlátszó írt meg.

Az élményparkra 2024 márciusában még céget is létrehoztak, a Multicity szabadidős tevékenységet szervező kft.-t – de itt nincsenek még meg az eredmények. Azonban a Multicity honlapja szerint dübörög az üzlet, a különböző pályák mellett (lövészet, airsoft ball, balta- és késdobálás, íjászat, nyílpuska) mellett élményvezetésre is be lehet fizetni.