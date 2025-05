Dobrev Klára válaszolt Renner Erikának, aki megkérte a DK-sokat, hogy ne csináljanak politikai árut az áldozatokból

Mint arról tegnap beszámoltunk, nemrég a tárgyalóteremben rontott rá Renner Erikára a zaklatója, aki hiába áll lakhelyelhagyási tilalom alatt, nem tartja be a szabályokat, legutóbb pedig külön engedélyt kapott a rendőrségtől a lakhelye elhagyására. Még útvonaltervet is kapott a bírósághoz. „A tárgyalás végén teljesen egyedül maradtunk vele a folyosón, és nem intézkedett senki a védelmemről. Hozzám sem szólhatott volna, de ő provokált és fenyegetett. Újra nekem rontott, meg is fojthatott volna. Felháborító, hogy ezt megcsinálhatta” – mondta el az esettel kapcsolatban.

Renner Erikát azt követően ismerte meg az ország, hogy a lúgos orvos megtámadta őt. Ebben az ügyben viszont nem ő tört ellene, ahogy az a sajtóbeszámolókból egyértelműen ki is derül. Ennek ellenére néhány DK-s politikus úgy tálalta saját oldalán a történteket, mintha a lúgos orvos támadt volna rá újra Renner Erikára. „Nyilván el sem olvasták, vagy nem figyelmesen a sajtóban megjelent cikket” – írta csütörtök este egy Facebook-bejegyzésben Renner, aki azt is nehezményezte, hogy a DK-sok úgy álltak ki mellette, hogy közben Dobrev Klárát is reklámozták.

Az áldozatok nem politikai áruk! Kérem tartsák ezt tiszteletben

– üzente meg a párt politikusainak Renner, amire Dobrev Klára most a saját oldalán reagált.

A DK elnöki címére törő politikus azt írta, az elmúlt években igyekezett minden olyan eseményről, történésről beszámolni, amikor az állam cserben hagyta az embereket, és ebbe a nők elleni erőszak témája is beletartozik. Emlékeztetett, hogy magánemberként és politikusként is kiállt ide tartozó ügyek mellett, ezt erkölcsi kötelességének és hitvallásnak tekinti.

„Szerintem a politikusnak kötelessége megszólalni, és magatartási mintát adni – különösen olyan helyzetekben, amelyek emberek ezreit érintik ebben az országban” – írja Dobrev, üzenve Renner Erikának, hogy a múltban is több alkalommal megosztotta az ő bejegyzéseit és a róla szóló híreket. Kifejezte, hogy bátor embernek tartja Rennert, a vele történtek pedig szerinte jól szimbolizálják, hogy az állam és az intézményei hogyan hagyják cserben az állampolgárokat.

Természetesen tiszteletben tartom, ha úgy érzi, vannak, akik beszélhetnek, és vannak, akik nem – hiszen ez mindenekelőtt az Ön élete, az Ön története. Csak elszomorít, ha mi, nők is úgy tekintünk a politikára, mint az egymással acsarkodó, egymást kiszorítani akaró politikusok terepére – ahelyett, hogy közös gondjaink megoldásának eszköze lenne

– üzente meg végül, hogy végülis tiszteletben fogja tartani Renner Erika kérését.