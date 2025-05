Rovarinvázió miatt ideiglenesen bezár a Pannonhalmi Főapátság könyvtára

A Pannonhalmi Főapátság könyvtára soha nem tapasztalt kihívással, kritikus kiterjedésű rovarfertőzéssel néz szembe. A fenyegető veszély miatt 2025. június 1-től nem látogatható a könyvtár, azt mindenfajta forgalom elől hermetikusan lezárják, közölte a Pannonhalmi Főapátság.

Mint írták: intenzív és nagy kiterjedésű rovarfertőzést azonosítottak a klasszicista teremkönyvtárban.

– közölte a könyvtár, amit június 1-től bezárnak a turisták, a látogatók és a kutatók elől, és előreláthatólag 7 hónapig, az állományvédelmi munkálatok idejéig biztosan zárva tart majd. A közleményben úgy fogalmaztak:

Most nem az a legfontosabb kérdés, hogy a következő 7 hónapra be kell-e zárni a Főkönyvtárat, hanem az, hogy a következő 200 évben lesz-e könyvállomány, amit meg lehet mutatni? Most ekkora a tét, amit mindenkinek meg kell érteni és el kell fogadni.