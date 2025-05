Lemond a KDNP volt parlamenti képviselője az elnökségi pozíciójáról, azt állítja, Semjén Zsolt személyeskedett vele

Lemondott a KDNP Országos Elnökségében betöltött szerepéről Gaál Gergely, a KDNP országos választmányának titkára. Gaál hosszú videót is kirakott a lemondással kapcsolatban, amit azzal indokolt, hogy a legutóbbi ülésen megkérdezte Semjén Zsolttól, hogy a KDNP tervez-e önálló arculattal elindulni a választáson, hogy ezzel új szavazókat szólítson meg. Semjén erre Gaál elmondása szerint magából kikelve személyeskedni kezdett vele.

Gaál szerint Semjén olyanokat mondott neki, hogy ő tüske a köröm alatt, és célozgattak rá, hogy el tudnák taposni. Szerinte tengerentúli szolgálatra is akarták küldeni a családjával, hogy megszabaduljanak tőle. De ennél is jobban zavarja, hogy a kérdésére nem kapott választ.

Szerinte ez korábban is előfordult már, de most 30-40 ember előtt történt, ami személyes üggyé teszi a dolgot. Gaál egyébként is sajnálja, hogy a KDNP az elmúlt 15 évben nem tudott a hatalomgyakorlás belső ellensúlya lenni. A videóban arról is beszélt, hogy az elszalasztott lehetőségek pártja lettek, belső ellenségeket kerestek és nem tudtak reagálni a kihívásokra.

Gaál a párt parlamenti képviselője is volt, először 2013-14 között, majd 2017-ben Rubovszky György helyére ült be az Országgyűlésbe.