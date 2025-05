Pert nyertek a Kúrián azok a kárpátaljai menekültek, akiket utcára tett a kormánybiztos

Elbukott Pál Norbert kormánybiztos akciója, hogy a Kúrián torpedózza meg azt a jogerős ítéletet, amely tisztességes eljárást biztosítana kárpátaljai menedékes családoknak. Most már végleges: a kormánybiztosnak végre alakilag szabályos határozatokat kell hoznia – írja közleményében a Helsinki Bizottság.

Tavaly számos kárpátaljai magyar ajkú menedékes perelte be az orosz háborús támadás elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztost. Pál Norbert ugyanis megtagadta tőlük és más családoktól is, hogy 2024. augusztus 21. után is támogatott lakhatásuk legyen. Három-négyezer ember, nagy többségében magyar ajkú gyerek lakhatása vált így bizonytalanná.

A Magyar Helsinki Bizottság sikerrel képviselte a segítségre szoruló családokat, és a Főváros Törvényszék három perben összesen 94 kárpátaljai menedékes esetében is megsemmisítette a kormánybiztos döntéseit, és új eljárás lefolytatására kötelezte Pál Norbertet. Ezek az ítéletek jogerősök voltak.

A kormánybiztos viszont felülvizsgálati eljárás keretében megtámadta őket. Azt az ügyet, amiben a legtöbben pereltek, szerdán tárgyalta a Kúria. Pál Norbert érvelése szerint azért nem lehetne közigazgatási eljárásnak tekinteni a méltányossági kérelmek elbírálását, mert álláspontja szerint a kormánybiztos nem közigazgatás szerv, és az általa hozott döntések sem közigazgatási döntések, így nem kell szabályos, indoklással ellátott határozatokat hoznia, amelyeket ezért a bíróságon sem lehet megtámadni.

Csakhogy a Kúria dr. Sperka Kálmán vezette tanácsa ezt az érvelést elutasította. Mivel a kormánybiztosnak jogszabályok – elsősorban éppen maga a szálláshely-támogatásokról szóló kormányrendelet – által meghatározott feladat- és hatásköre van ebben a kérdésben, ezért nem vonhatja ki magát a szabályok alól. A kormánybiztosnak igenis alakilag szabályos, egyedi tényállást, jogszabályi hivatkozást és indoklást tartalmazó határozatokat kell hoznia.

Ez azt jelenti, hogy a leírt ítélet átvétele után 30 napja van a kormánybiztosnak, hogy elvégezze a feladatát, valóban egyedileg kivizsgálja a kérelmezők szociális helyzetét, lehetőségeit, és ezek után méltányosan döntsön arról, hogy részesülhetnek-e állami lakhatási támogatásban.