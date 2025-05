Egy törvényszéki elnök nem javasolja a beosztottjainak, hogy részt vegyenek egy bírói függetlenségről szóló workshopon

Gerber Tamás, a Budapest Környéki Törvényszék (BKT) elnöke nem javasolja a beosztottjainak, hogy azok részt vegyenek egy május 24-re szervezett workshopon, amelynek témája a bírói függetlenség lesz. Az elnök erről levélben tájékoztatta a törvényszéken dolgozó bírákat, bírósági titkárokat és fogalmazókat.

A május 19-i keltezésű dokumentumról először a Szabad Európa írt, de a 24.hu szerkesztőségéhez is eljutott. A levélből kiderül, hogy a workshopot az Amnesty International Magyarország civil szervezet tartja, amely nemrégiben a BKT egyik bírája részére ezzel kapcsolatban képzési felhívást is küldött.

Gerber levele szerint a workshop célja, hogy

a magyar bírák kötetlenül tudjanak eszmét cserélni a függetlenségüket és jogállásukat érintő kérdésekről az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) által elfogadott Varsói Ajánlások kapcsán.

A felhívás szerint a workshop célcsoportja elsősorban a bírák, de bírósági titkárok részvétele is lehetséges. Gerber Tamás azonban ezt nem ajánlja. Mint írta:

a BKT Integritásfelelőse állásfoglalására figyelemmel nem javaslom a megrendezésre kerülő workshopon a BKT bármely bírája, bírósági titkára, illetve bírósági fogalmazója részvételét, figyelemmel arra, hogy az integritási kockázatot hordoz.

A törvényszéki elnök szerint ugyan a Bírák Etikai Kódexe rendelkezik a bírák véleménynyilvánítási szabadságáról, de annak terjedelme „nem meghatározott”. Azt is írta, hogy a workshop napirendje és a meghívó több ponton is „ellentmondásos”, „a képzésen való részvétel anyagi feltételei továbbá önmagukban is integritási kockázatot jelentenek”.

Gerber arra is hivatkozik, hogy

Az Integritási szabályzat 7. § (2) bekezdése szerint az integritást sértik azon egyéb tevékenységek, amelyek a bírós vagy az igazságügyi alkalmazott függetlenségét, pártatlanságát veszélyeztetik. A Bjt. 43. §-a alapján a bírói a szolgálati viszonyán kívül nyilvánosan nem fogalmazhat meg véleményt bíróság előtt folyamatban lévő vagy folyamatban volt ügyről, különös tekintettel az általa elbírált ügyekre.

A törvényszéki elnök hozzátette, hogy ha esetleg a BKT valamely alkalmazottja mégis csak részt venne a workshopon, köteles úgy eljárni, hogy részvétele és nyilatkozata ne sértse a BKT integritását, „és azzal nem veszélyeztethetik a függetlenségüket és a pártatlanságukat”.

A Szabad Európa felidézi, hogy Gerber Tamás a BKT élére történő kinevezését követően nem sokkal, 2019 februárjában rendkívüli vezetői értekezletet hívott össze, amelyben a Magyar Bírói Egyesületet (MABIE), a nagy múltú bírói érdekvédelmi civil szervezetet bírálta, egyúttal a törvényszék igazgatási vezetői részére átadta a MABIE területi szervezetének tagnévsorát, az érintett 51 bíró adószámával együtt, azzal a felhívással, hogy ő kilépett az egyesületből és mindenki gondolja meg, hogy akar-e a tagja maradni.

Gerber listázását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) törvénytelennek minősítette és a törvényszékre 3 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki.