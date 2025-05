Kocsis Máté: Magyarországon sajtószabadság van

A fideszes frakcióvezető előbb arról beszélt az ellenzéki pártoknak, hogy ők jövőre már nem lesznek a parlamentben, majd kijelentette, hogy „nem lennék az önök helyében az utolsó tíz hónapban”.

Kocsis szerint a Fidesz nem támadott meg senkit, majd ő is arról kezdett beszélni, hogy az ellenzéki pártokat külföldről finanszírozták. A képviselő ezután arról beszélt, hogy a „Fideszt megbuktatni kívánó nyugati politikai elitnek” 2022 után már „nem érte meg” finanszírozni az ellenzéki pártokat, ezért helyette a sajtó és a civil szervezetek számára kezdték el küldeni a pénzeket.

A politikus cáfolta azt, hogy megmondta volna, kire vonatkozik majd a törvény, szerint az újságok egyszerűen csak magukra vették.

Magyarországon sajtószabadság van,

jelentette ki Kocsis, majd arról beszélt, hogy az elmúlt 15 évben mindenki azt írt le, amit akart, és hogy bárkiről le lehetet írni bármilyen valós vagy valótlan dolgot.

Azt nem lehet, hogy valaki külföldről kapjon támogatást,

mondta, aztán áttért az állítólagos „ukrán lejárató akcióra” és az ukrán titkosszolgálat „által finanszírozott dezinformációs kampányra”. Megjegyezte azt is, hogy orosz dezinformációs kampány is zajlik Ukrajnában és Magyarországon is.

A törvény által leírt eljárásról Kocsis elmondta, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal egy jegyzékre vonatkozó javaslatot készít azokról a szervezetekről, amelyek közéleti befolyásolási szándékkal Magyarország szuverenitásának sérelmére külföldi finanszírozásból működik.

Kocsis Máté szerint a hivatal nyilvánvalóan mérlegelni fogja, hogy a beérkezett pénz valamilyen átlagembertől vagy egy szervezettől fog érkezni.