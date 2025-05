Deutsch Tamás: Egy frászt médiatermék a Partizán

A fideszes képviselő szerint az „átláthatósági” törvény azért most készült el, mert Amerikában is egy fordulat következett be egy patrióta kormány színrelépésével, és Brüsszelben is, mert kiderült, hogy onnan civil szervezeteknek és médialerakatoknak küldtek pénzt, és „ebből nagy botrány” van.

Deutsch szerint a parlamenti ellenzék szavának nem nagyon van ereje, mert annyira lecsökkent a támogatottságuk. Arra, hogy az ellenzék az uniós szervezeteknél próbálnak majd valamilyen jogorvoslati lehetőséget találni, a fideszes politikus azt mondta, hogy a magyar parlamentnek egyik sem felettes szerve és ez a hozzáállás „aláássa” a magyar szuverenitást.

Az európai parlamenti képviselő azt is állította, hogy az ellenzéki pártok felborították azt a konszenzust, hogy magyar politikai pártok nem kaphatnak külföldi támogatást a kampányhoz.

Deutsch ezt követően áttért a magyar sajtóra, és külön megnevezte a Partizánt, amely szerinte bevallottan a bevételei több mint 50 százalékát külföldről kapja, miközben egy meghatározott „politikai kör” üzenetét közvetíti. A kormánypárti politikus kijelentette:

Egy frászt médiatermék a Partizán!

Deutsch Tamás szerint az újságíró és a civil ember magánszemély, ezért rájuk ez a törvény nem vonatkozik.