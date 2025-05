Bevallotta apja feldarabolását S. Előd, miután megbukott a hazugságvizsgálaton

Előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntetté bűntette miatt állítja bíróság elé a Fővárosi Főügyészség azt az S. Elődöt, akit azzal vádolnak, hogy tavaly januárban meggyilkolta a 62 éves édesapját, majd feldarabolta a holttestét. A nyomok eltüntetésében segédkező feleségét bűnsegédként elkövetett minősített emberölés bűntette miatt állítják bíróság elé.

Értesüléseink szerint a brutális gyilkossággal vádolt 42 éves férfi azzal védekezett, hogy összeveszett az édesapjával, majd megütötte őt, az pedig elesett és meghalt. És azt is bevallotta, hogy ő darabolta fel az apja holttestét.

A vádirat szerint S. Előd és az 50 éves felesége folyamatosan anyagi nehézségekkel küzdöttek, amit csak a férfi édesanyjától kapott összegekkel tudtak enyhíteni. Az anya 2021-ben elhunyt, utána férje és a fia, S. Előd örököltek. Utóbbi azonban néhány éven belül felélte az így megszerzett vagyont.

Ezután a férfi vállalkozása is becsődölt, ami miatt ő és házastársa rendszeresen kölcsönökre szorult. Ebben a helyzetben merült fel bennük, hogy akár bűncselekmény útján is, de pénzt szereznek a férfi édesapjától. A pár tudta, hogy az özvegyen maradt férfi jelentős pénzbeli és ingó vagyonnal rendelkezik, emellett azt gondolták, hogy az egykori szülői házban lehet egy széf is.

A házaspár elhatározta, hogy kioltják a sértett életét, ezért tavaly januárban elmentek a XVIII. kerületi otthonához. S. Előd végzett az édesapjával, majd feldarabolta és eltüntette a holttestet. A lakás takarításában a felesége is segített. S. Előd hetekkel a bűncselekmény után bejelentette az apja eltűnését.

Úgy tudjuk, hogy a tanúkénti kihallgatása során megbukott a poligráfos vizsgálaton. A későbbi gyanúsítotti kihallgatáson azonban már elismerte, hogy bántalmazta az apját.

A házaspár röviddel a bűncselekmény után beköltözött a házba, amelyben folyamatosan keresték az állítólagos széfet. Az ügynek vádlottja még két férfi, a nő korábbi kapcsolatából származó, 29 éves fia és a fiának az ismerőse. A 29 éves férfi tudta, hogy az anyja férje ellen emberölés gyanújával büntetőeljárás indult, valamint azzal is tisztában volt, hogy édesanyja továbbra is a házban lakik és onnan folyamatosan értéktárgyakat értékesít.

A férfi ezután segített az anyjának vevőt találni az áldozat festményeire, díszfegyvereire és egyéb értékeire. Az egyik ilyen vevő egy ismerőse volt. Ez a férfi kirívóan értéken alul vásárolt meg 45 festményt, amelyeket aztán egy külföldi piacon értékesített. Az ügyészség fegyházbüntetést kért a minősített emberöléssel vádolt S. Elődre, azzal, hogy feltételesen se bocsássák szabadlábra. A bűnsegédként elkövetett emberöléssel vádolt feleségére ugyancsak fegyházbüntetést kértek. A pénzmosással vádolt másik két férfire felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott az ügyészség.