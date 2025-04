Megölte és feldarabolta az apját egy férfi Budapesten, majd beköltözött feleségével a házába

Megölte az apját egy férfi, és eltűnésnek próbálta beállítani az ügyet – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a fia jelentette be a rendőrségen 62 éves apja eltűnését a XVIII. kerületből még 2024. február 27-én, mert elmondása szerint már hetek óta nem hallott a férfiről. Később az eltűnt férfi akkor 41 éves fiát gyanúsítottként hallgatták ki, valamint őrizetbe vették, majd az akkor 49 éves feleségét is gyanúsítottként hallgatták ki – bűnsegédként elkövetett emberölés bűntette miatt – és őt is őrizetbe vették.

A nyomozás azt állapította meg, hogy a házaspárnak anyagi gondjai voltak, ezért kitervelték, hogy megölik a férfi apját, és így jutnak hozzá vagyonához. A gyilkosságot a férfi követte el 2024. január 30-án apja XVIII. kerületi házában. A férfi feldarabolta, majd eltüntette a holttestet, a lakás takarításában felesége is segített.

A házaspár rögtön be is költözött az áldozat házába, az ott lévő ékszereket, festményeket és egyéb értékeket pedig elkezdték pénzzé tenni. Az értékesítést a nő előző kapcsolatából született 28 éves, a bűncselekményről tudomással bíró fia végezte, őt, illetve az elhunyt hagyatékát áron alul felvásárló férfit a BRFK nyomozói pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek. Az áldozat holtteste azóta sem került elő.