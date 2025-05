Parkolót építtet egy műemlék épület helyére az önkormányzat a tokaji NER-centrumban

Kormányközeli vállalkozók egymás mellé építik fel Tokajban a turisztikai célpontjaikat, amelyekhez parkolók is kellenek. Ehhez az önkormányzat a saját műemlék épületét áldozza be – egész pontosan egy „szabadtéri parkolót és pihenőhelyet” terveznek, de a polgármester kérdésünkre nem árulta el, ez pontosan mit is jelent. Az események nagy tempóban zajlanak: a településvezető már azelőtt szerződést kötött egy céggel egy bontási tervdokumentáció elkészítésére, hogy a testület áldását adta volna a projektre.

Miközben a NER nagyágyúi egymás után vásárolják fel Tokaj főterénél a legértékesebb ingatlanokat, addig az önkormányzat lebontatja a centrumban álló műemlék épületét, hogy a helyére parkolót építsen. Nem nehéz kitalálni, miért van erre szükség – éppen a kormányközeli vállalkozók szálloda- és étteremfejlesztései miatt. Már a szavazás előtt intézkedett a polgármester Egy rossz állapotú, ám kétségtelenül értékes épület áll Tokaj szívében, ahol a kormány által preferált vállalkozók olyan koncentráltan vannak jelen egy kis területen, amire talán még a Balatonnál sincs példa. Előző cikkünkben számoltunk be arról, hogy már egymás szomszédja Tiborcz István, Kreinbacher József és több NER-es nagyágyú Tokajban, miután a kormányközeli vállalkozók megvették a főtéri ingatlanok jelentős részét. Posta György polgármester az önkormányzat márciusi ülésére nyújtott be egy előterjesztést a Zákó köz 1. szám alatti, a Degenfeld-palota mögötti lakóépület bontásáról. A tulajdoni lap szerint a nagyjából 100 négyzetméteres épületet 1940-ben húzták fel, 1960 óta műemlék, tulajdonosa pedig 2015 óta a tokaji önkormányzat. Feltehetően 10 éve még a polgármester sem gondolta, hogy egy évtizeddel később lebontják a nem túl nagy, 289 négyzetméteres telken fekvő ingatlant, és – ahogy a testületi ülés jegyzőkönyvéből kiderül – „szabadtéri parkoló és pihenőhelyként kívánják hasznosítani.” A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

