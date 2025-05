Futva vagy fatva: kiderült, hogy tényleg nem csak slim fit poloskákat lát a kormány

„Átteleltek a poloskák” – mondta nagy felhördülésre március 15-ei, a magyar történelem legrosszabb korszakait kitűnő stílusérzékkel megelevenítő beszédében Orbán Viktor. Ez, ugye, két hónapja volt, tehát mostani időszámítás szerint beláthatatlan távolságban: kilenc napja vonult vissza Gyurcsány Ferenc, hétfőn rúgták ki a BKV-vezért, illetve derült ki, hogy folyó hó 12-én nyugdíjat utalni mostanra külön kalaplengetésre ad okot – és ezek mind olyan hírek, amik mintha hónapokkal ezelőtt estek volna meg.

A régvolt, márciusi időluxusban hetekig az az interpretáció bontakozott ki, hogy a többes számú poloskák egyetlen slim fit poloskát jelölnek, akinek egyedül a neve magyar, de egyébként Manfred Weber titkára irányítja műholdon keresztül, bűne pedig az, hogy évek óta áll Hegyeshalomnál, és kiabál az EU-s pénzekkel, hogy forduljanak vissza.

Erre tessék, mégis precíz volt a többes szám. Átláthatóságról szóló törvény a hagymázas, oroszul beszélő tervezet neve, de lehetne átlátszó, hatalomvédelmi törvény is. Eszerint az újságokat, civil szervezeteket (de mint péntek óta tudjuk, Pottyondy Edinát is, aki egyiknek sem tűnik) listázhatja az új nemzeti sóhivatal, hogy szükség esetén rövid úton a föld alá bírságolja őket, ha valaki előfizet rájuk vagy támogatja őket Révkomáromból. És ez a józan észtől az európai jogon át a kormány saját, patchwork alkotmányáig mindennel ellentétes fatva, 11 hónappal a választás előtt azt mutatja, hogy a szükség jelentős. (Szolgálati kitérő: révkomáromi olvasóinkat előfizetésük megtartására biztatjuk: két koherens sort nem látni a szövegben, nemhogy értelmezhetőket, és bárhogyan is kalapálják ezt meg, szombat reggel 9 órakor még biztosan nincsen hatályban. Kifejtjük alant.)

A kormány megalkotta a jogi kereteit annak, hogy végleg elpusztítsa a vele szemben kritikus műhelyeket: az új jogszabály ehhez egy rendkívüli széleskörű felhatalmazást ad a hatalom kezébe. Ebbe a törvényszövegbe „bármit bele lehet látni, amit a félelem által vezérelt hatalom bele akar látni”

Az nyilvánvaló, hogy sem Orbán Viktor, sem a klubtagok nem látták a Harcosok Klubját (biztos elment az idő a Keresztapa-trilógiával). Egyrészt árulkodó, hogy az első két szabályt – senkinek egy szót se a klubról – kapásból sikerült átugrani a miniszterelnöki roadshow és teaklub új formájával (a kötelező ökölharcra vonatkozókat remélhetőleg szintén mellőzni fogják). Másrészt érdekes az áthallása annak, hogy a filmbéli főhős látványos küzdelmet delirál a világgal, majd, minthogy elméje megbomlott, saját magát győzi le. Ez az ómen a miniszterelnök vasárnapi közönségét valószínűleg nem fogja zavarni, de közben ez a hét minden korábbinál nyugtalanítóbban rajzolta ki, kik ellen küzd a szigorúan zárt épületekben fellépő utcai harcos: bárki ellen, aki kérdez, kérdőjelez, nem hiszi a választ, kritikusan figyel, válogat.

Támad, mert fél: támad, hogy más jobban féljen, ez az evolúciós válasz konfliktushelyzetekre. A másik válaszra, ami a természetben a helyzet megszüntetése, a futás, itt meg, mondjuk, a kormányzás megkezdése lehetne, nála nem maradt mód – hogy hogyan festett a magyarság élcsapatával egy országot a sarokba, azt precízen végigvezette a hét távoli elején Simor András –, csak négyzetre emelni a kidüllesztett mellkast, domborított hátat, mindenkire ráadni a Menczer Tamás-álarcot. Ám a civileknek, gyeplő és zabla nélküli firkászoknak meg aki rájuk kíváncsi, van másik opciója: elengedni – a félelmet, mint sok kicsi Rácz András. Mi például kitaláltuk, a különleges helyzetre való tekintettel mit fogunk csinálni.

Újságot.

