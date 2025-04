24/7: Oké, hogy ferrarizni próbálnak, de sikerült?

Két hete van, hogy azt írtam, Trumpék láthatóan kezdik elunni az üzengetést, a hetek alatt, egyenlőtlenül adagolt ultimátumokból és félreértett megértésekből meg nem építhető tartós békét. Azt, mondjuk, nem gondoltam, hogy JD Vance nagyjából szó szerint áll bele ebbe a különleges államférfiúi szerepértelmezést nem tükröző pozícióba, de eleget gyerekeztem már a világ leköszönő vezető nagyhatalmának jelenlegi vezetőit ahhoz, hogy ne legyen logika abban, hogy meglepődök.

Azon is kár volna meglepődni, hogy a pilisvörösvári művházban a politikáról is beszélő Pottyondy Edina túlontúl politikusnak számított, de egy be nem jelentett és igencsak kiadós Orbán Viktor-feateléssel megszórt Menczer Tamás–Szijjártó Péter duett a héten nem minősült annak. Orbán, némiképp meglepőbben, az eredetileg a szijjártói világértelmezésért érkező videós riporterünknek, Bánszegi Rebekának is válaszolt, igaz, válaszainak 50 százaléka arra a kérdésre vonatkozott, fog-e válaszolni kérdésekre, két tényleges válaszának egyike meg kimerül egy perszében.

Utóbbi az osztódással szaporodó luxusautókra és panellakásnyi áron vesztegetett táskákra vonatkozott, és arra, a korábbinál szorosabb csatára számító miniszterelnök megérti-e, ha valaki rosszallja az ilyesmit. Akkor még csak szerda volt, nem lehetett tudni, hogy péntekre is előkerül egy újabb Ferrari és egy újabb (egyébként évekkel ezelőtti) észlelés, stílszerűen Felcsútra, ifjabb Mészáros Lőrinc prezentálásában. A maga fotóján Tiborcz István igazoltatás-helyzetben szerepel Marbellán a bérelt darabbal – pszichológusoknak mostanra érdekes feladvánnyá érett, hogy a Ferrarival menés vagy a Ferrarival látszás a fontosabb az érintetteknek,

mert ha nem a második, akkor mintha nem csinálnák jól.

Hogy személyes világpolitikai jelentőségére való tekintet nélkül mindenkiben egy ötéves munkál, eltérő vastagságú szocializációs mázzal bevonva, azt az összes eddigi bekezdés végére odaírhattam volna, de egyrészt elmondják ezek a bornírt történések, másrészt meg teljesen más, ilyen hírlevélszerű pillanatműfajban utolérhetetlen regiszterben teszi meg Balavány György húsvéti – apropójú, de csak részben tárgyú – írása. Idézhetném a felét, de inkább linkelem az egészet, hívőket és nem hívőket is meg fog rendíteni, amire csak olyan szöveg képes, aminek nem ez a célja. Ajánlanék hozzá adekvát napszakot, de felesleges, bármikor le fogja halkítani magának a világot.

Péntek véres iszonyat, szombat fekete bársony, vasárnap tiszta ragyogás, hétfő dínomdánom. Balavány György megrázó írása. Balavány: Húsvétkor Isten vérrel locsolja meg a világot

