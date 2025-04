J.D. Vance felszólította Moszkvát és Kijevet a békekötésre, különben Amerika veszi a kalapját

Az Egyesült Államok alelnöke J.D. Vance felszólította a harcoló feleket, hogy fogadják el az országa által prezentált, az orosz-ukrán háborút lezárni hivatott békemegállapodást – írja a New York Times. Ha Moszkva vagy Kijev nem tesz így, abban az esetben Vance szavai szerint Amerika felhagy a közvetítő szereppel a konfliktusban.

Nagyon egyértelmű javaslatot tettünk mind az oroszoknak, mind az ukránoknak. Itt az ideje, hogy igent mondjanak, vagy az Egyesült Államok kilép ebből a folyamatból

– nyomatékosított Vance.

Ahogy a New York Times cikke is rávilágít, első sorban az ukránokra és Volodimir Zelesznkij ukrán elnökre helyezett ezzel nyomást az Egyesült Államok második embere, mivel az asztalon heverő formátum az oroszoknak sokkal inkább kedvez. Tartalmazza többek között azt, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén húznák meg az új határokat, valamint Ukrajnának hivatalosan is le kellene mondania a Krímről. Illetve szó van még arról is, hogy Ukrajnának le kellene mondania a NATO-csatalkozásról.

A jelenlegi frontvonalakhoz, vagy valahol azokhoz közel, úgy gondolom, itt fogják meghúzni az új határokat. Ez persze azt jelenti, hogy az ukránoknak és az oroszoknak is fel kell adniuk a területeik egy részét

– mondta Vance újságírói kérdésre, bár arra nem tért ki, hogy Oroszországnak milyen területekről kellene lemondania.