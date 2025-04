Ifj. Mészáros Lőrincet fotózhatták le egy Ferrarival Felcsúton

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő adott közre a közösségi médiában újabb fényképet egy Ferrariról pénteken. A képen látható kocsi mellett egy férfi guggol, akit a képviselő Ifj. Mészáros Lőrincként azonosított.

Ifjú Mészáros Lőrinc a felcsúti benzinkúton pumpálja a Ferrari 488 kerekét. Egy újabb jelölt, akire a luxizós Lázár gondolhatott, amikor luxizó NER-kullancsokról beszélt. És egy újabb kép a magyar elitről

– olvasható Hadházy bejegyzésében. Hozzátette: a gépjármű árát nem sikerült „belőnie”, de szerinte egy nyolc-tíz éves példányt egy ilyen kocsiból 100-120 millióért lehet venni.

A képviselő nemrég Orbán Viktor miniszterelnök vejéről, Tiborcz Istvánról közölt hasonló felvételt egy 250 milliós Ferrarival. Azt a képet egy spanyol hobbifotós töltötte fel egy luxusautók fotóit gyűjtő oldalra 2023 december végén Marbellán. Ugyanaz a kocsi ugyanazon a gyűjtőoldalon egy másik fényképen is feltűnt, amit 2024 júniusában töltöttek fel Monacoban. A Tiborcz által használt Ferrariról az is kiderült, hogy német rendszáma van. A BDPST Group lapunknak eljuttatott közleményében akkor azt írta, hogy a képen látható Ferrari SF Spider gépjármű nincsen és nem is volt soha Tiborcz István tulajdonában, azt bérelte.

Orbán Viktort a minap megkérdeztük Tiborcz Istvánról és a Ferrariról készült fotóról, miután váratlanul megjelent egy kampányeseményen a pilisvörösvári Művészetek Házában. Hogy a kormányfő mit mondott, az ebből a videóból derül ki: